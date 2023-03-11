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經典賽／「台式應援」引美媒瘋轉嘆：美國球迷最沒樂趣

聯合新聞網／即時報導
台灣球迷的熱情的「台式應援」登上許多國際版面，美媒記者也好羨慕。（取材自推特）
台灣球迷的熱情的「台式應援」登上許多國際版面，美媒記者也好羨慕。（取材自推特）

第5屆世界棒球經典賽A組預賽在台中洲際棒球場登場，10日台灣以11：7逆轉義大利，其中台灣球迷的熱情的「台式應援」登上許多國際版面，義大利總教練皮亞薩（Mike Piazza）更是用「驚嚇」、「震撼」來形容。

台灣棒球的場邊應援吸引美國媒體注意，為了經典賽到台採訪的大聯盟官網記者摩納根（Matt Monagan）連續發了不少推文、影片，呈現比賽現場的氣氛，並大讚「這裡的棒球很有趣」。

FOX也在推特分享台灣在3局以5：2領先時，富邦悍將應援團團長Travis，在應援區球迷面前扶著欄杆整個人相當投入、大力晃動全身的畫面，內文寫著：「這就是當你搶最愛樂團演唱會門票，還擠到最前面的樣子。」

棒球美國主編庫柏（JJ Cooper）同樣發文感嘆，表示自己看了冬季聯盟、亞洲棒球這麼多年後，「不禁覺得美國球迷是棒球界最沒樂趣的球迷」，讓每位球員都有自己的應援曲跟應援舞蹈吧！庫柏還舉了Travis應援到忘我的畫面為例子。

義大利 推特

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