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曾是全球最知名童星 「星期三」吐曾受「被定型」困擾

記者杜沛學／台北即時報導
克莉絲汀娜蕾奇對於被定型，選擇慢慢用作品證明自己。（圖：Harper's BAZAAR提供）
克莉絲汀娜蕾奇對於被定型，選擇慢慢用作品證明自己。（圖：Harper's BAZAAR提供）

43歲的克莉絲汀娜蕾奇（Christina Ricci）在1991年電影「阿達一族」（The Addams Family）中「星期三」（Wednesday）一角廣為人知，近來再次隨著提姆波頓（Tim Burton）執導的Netflix影集「星期三」（Wednesday）登場，從全球知名童星一路走來，克莉絲汀娜蕾奇已是戲路多元的女演員，不過舉手投足間，依然帶著幾分不被世俗定義的怪奇之美。

克莉絲汀娜蕾奇接受「Harper's BAZAAR」雜誌專訪，提到接獲「星期三」演出時，「我真的非常興奮！我很愛提姆波頓，也和他一起工作過，讀了劇本後更是非常喜歡，完全是令人興奮的時刻。」當劇情提前於預告揭曉，這位「前任星期三」多年後成為「自己的老師」，飾演奈落學院唯一的「糯米」（一般人類）老師桑溪（Thornhill）。

克莉絲汀娜蕾奇有段時間認為自己永遠拿不到愛情片女主角的工作。（圖：Harper'...
克莉絲汀娜蕾奇有段時間認為自己永遠拿不到愛情片女主角的工作。（圖：Harper's BAZAAR提供）

兩代星期三的同台飆戲令觀眾欲罷不能，但「星期三」曾經是克莉絲汀娜蕾奇身上沉重的標籤。童星時期太過強烈的角色特徵，讓她的戲路好一陣子無法擺脫陰沉或搞怪路線。

克莉絲汀娜蕾奇曾在過往的採訪中承認，有段時間認為自己永遠拿不到愛情片女主角的工作，因為大家對她已經有了一個既定的印象。甚至連應該是眾人所羨慕的娃娃臉，也成為阻礙她接下許多角色的原因，理由是「看起來太少女」。

克莉絲汀娜蕾奇坦言一度戲路受「星期三」角色限制。（圖：Harper's BAZA...
克莉絲汀娜蕾奇坦言一度戲路受「星期三」角色限制。（圖：Harper's BAZAAR提供）

面對外界鋪天蓋地對其外貌的評論和刻板印象，克莉絲汀娜蕾奇選擇用一部又一部的作品，以實力證明自己身為演員的多變，「關於被定型這件事，我是隨著時間的推移逐漸克服的。我刻意接不同類型的工作，扮演了很多不同的角色，直到這些努力足以壓倒我之前被定型的印象。」

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