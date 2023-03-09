2046年小行星撞地球？歐美太空機構算機率

美國太空總署行星防禦協調辦公室表示，一個新近發現的小行星有著「很小的可能性」會在23年後撞上地球，可能的撞擊時間點則是2046年情人節。（取材自eyes.nasa.gov）

CNN報導，美國太空 總署（NASA ）的行星防禦協調辦公室（Planetary Defense Coordination Office）表示，一個新近發現的小行星有著「很小的機率」（small chance）會在23年後撞上地球，可能撞擊的時間點則是2046年2月14日情人節。

根據報導，這一個小行星被命名為「2023 DW」，平均推測直徑近50公尺，大約一個奧運泳池大小。歐洲太空總署（ESA）的資料預測，「2023 DW」有1/625的機率撞上地球，追蹤地球與天體潛在碰撞的NASA噴射推進實驗室（JPL）的哨兵（Sentry）系統算出的機率則接近1/560。

不過，根據哨兵系統網頁，「2023 DW」是唯一按「杜林撞擊危險指數 」（Torino Impact Hazard Scale）排在「1」的天體。

「杜林撞擊危險指數」是一套將天體跟地球碰撞預測風險進行分類的指標，從沒有危險的「0」一路排到「肯定撞擊」且「能夠造成全球氣候災難的「10」。除了「2023 DW」外，哨兵系統網頁上的所有其他天體按「杜林指數」都排在「0」。

儘管「2023 DW」位列榜首，JPL指排在「1」僅意味著「碰撞機率為極度不可能，並不值得公眾注意或公眾關注」，而排在「0」則意指「碰撞的可能性為零，或極低到實際上為零」。JPL導航工程師法諾奇亞（Davide Farnocchia）說，「這個天體並不特別令人擔憂」。

NASA官員警告，隨著收集到「2023 DW」的更多觀察數據與進行額外分析，撞擊機率可能會出現大幅改變。NASA小行星觀察（Asteroid Watch）推特帳號指出，首度發現新天體時，通常「需要幾個星期的數據來減少不確定性，並充分預測未來幾年的軌道」。

推特連結：https://twitter.com/AsteroidWatch/status/1633234621721722881