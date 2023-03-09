風光不再…路人買包子 抬頭驚見188公分男團偶像

徐炳超被發現轉行成為街頭攤販，騎著餐車賣起現包現蒸的包子。(取材自微博)

25歲的中國藝人徐炳超4年前以男團「沙漠五子D5」出道，近日被發現轉行成為街頭攤販，騎著餐車賣起現包現蒸的包子，昨晚他在微博 發文表示當老闆了，「我現在每天靠自己的雙手努力生活，過得很充實，也很開心。」

近日有網友幫忙宣傳帥哥的包子生意，被挖出老闆就是參加過「青春有你」的徐炳超，如今不再過著幕前的風光生活，徐炳超更新近半年沒發文的微博，表示：「大半年沒有登錄微博讓大家擔心了！其實想等自己穩定一點再來跟大家分享最近的生活，沒想到今天忽然被大家這樣看到，剛剛收攤兒，我看到熱搜也嚇了一跳。」

他稱自己經過深思熟慮決定創業，賣包子並非一時興起，「感謝每一個曾經支持過我的人，願你們也都能過上自己想要的生活，如果以後有機會碰到我的包子攤，還是可以來找我聊聊天、聽我唱唱歌，順便嘗嘗『蒸包紙』。」尤其當他看到顧客們滿足地吃著他的包子，內心充滿成就感，不忘笑說：「我不是打廣告！真的很好吃！哈哈哈哈哈！」