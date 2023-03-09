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影／省得花錢花力氣健身 他靠刺青長出「六塊腹肌」

編譯中心／ 即時報導
為了快速「長出」六塊腹肌，英國一名男子靠刺青刺出六塊腹肌。(取材自Instagram@dean.gunther)
為了快速「長出」六塊腹肌，英國一名男子靠刺青刺出六塊腹肌。(取材自[email protected])

飲食控制、定期運動都要花費不少心力，要長出六塊腹肌可不是容易的事。一名男子為了能快速達到六塊腹肌的目標，乾脆直接用刺青的方式將腹肌「刺在肚子上」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，英國一名男子一直以來都很想要擁有傲人的身材，不過他一點也不喜歡去健身房，更不想花心力控制飲食，於是異想天開，打算靠刺青來「長腹肌」。

負責這項刺青的是經營刺青店「實現色彩」（Color Realism Tattoos）的狄恩（Dean Gunther）。他在受訪時表示，這是他第一次遇到有客人提出這種要求，雖然很奇特，但他很開心有這個機會可以挑戰。狄恩說，之前也曾看過有其他人刺這種肌肉刺青，不過由於對方只有簡單的刺出黑色輪廓，看起來很不自然。

雖然成功「長出」六塊腹肌，不過網友的評價則是好壞參半。有網友說：「運動本來就是要聰明動」，還有人誇獎刺青師技術很好，不過也有網友諷刺說：「應該把布萊德彼特的臉刺在臉上」，「要是他真的開始運動長腹肌，他的腹肌上面就會還有一層腹肌」。另一名網友則說要是跟某人約會回家，脫掉衣服卻看到這個不知該做何感想。

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