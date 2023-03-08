印度男救下瀕死鶴 牠天天隨行 一起吃飯睡覺報救命之恩

一名好心男子在1年前偶然救助了一隻受傷的白鶴，並照顧牠到痊癒為止，沒想到這隻白鶴竟然從此就賴在男子家不走，甚至會形影不離的跟隨男子。(影片截圖)

許多童話故事都是真的。最近一段奇聞在網路上掀起網友熱議，一名好心男子在1年前偶然救助了一隻重傷瀕死的白鶴，並照顧牠到痊癒為止，沒想到這隻白鶴竟然從此就賴在男子家不走，甚至會形影不離的跟隨男子，當地居民對此都感到相當驚訝，這段美談也成為網路上瘋傳的佳話。

綜合外媒報導，印度 北方邦(Uttar Pradesh)一名男子阿里夫(Mohammad Arif)於2022年初時，在田邊偶遇一隻受重傷的赤頸鶴(Sarus crane)，該隻赤頸鶴當時倒在田邊命在旦夕，全身流血且右腿嚴重骨折，阿里夫不忍赤頸鶴受苦便立刻帶回家親自照顧，花了6個禮拜才讓赤頸鶴從鬼門關前搶救回來。

阿里夫將赤頸鶴照顧到完全康復後，本來打算要將其野放，沒想到該隻赤頸鶴竟從此賴在阿里夫身邊不走了，不管他去哪裡都會跟到哪裡，至今已長達一年多的時間。阿里夫表示，他沒想到這隻赤頸鶴竟然就這樣跟定自己，現在他已經把照顧赤頸鶴當作生活日常，會經常幫牠洗澡，也會一起吃飯睡覺。

從阿里夫上傳的影片可以看到，他騎著摩托車在路上前進時，身後總有赤頸鶴陪飛相伴，一人一鶴感情可以說是相當深厚。影片在網路上掀起網友熱議，網友留言表示「鶴的報恩都是真的」、「鶴是很有靈性的動物，知道誰是真的對它們好的」、「感覺這隻鶴應該愛上牠的救命恩人」、「這樣的人鶴情緣相當難得，童話故事成真了」。