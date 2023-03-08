我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華人區男子當街大刀砍高中生 再砍路人

台灣黑幫春酒囂張 170名旗袍辣妹站五星酒店迎賓

性伴侶是「飛機」？ 她1年請假30次 只為能見波音737一面

聯合新聞網／ 即時報導
羅多對飛機有著特殊的情感，認為飛機是她的性伴侶。(取材自Instagram@sarah_b737_lover)
羅多對飛機有著特殊的情感，認為飛機是她的性伴侶。(取材自[email protected]_b737_lover)

德國一名女子宣稱自己跟飛機發生「性關係」，認為飛機不只是她的性伴侶也是她的真愛，因此為了能跟飛機見面，常常請假去搭飛機。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，23歲的羅多（Sarah Rodo）光是去年就請假30次，只為了能搭上飛機，見上「愛人」一面。羅多表示，她第一次搭乘波音737時，就發現自己找到了人生的摯愛。從那時開始她就開始不同的蒐集各種大小的模型，光是在模型上就花了4267美元。

羅多說，她覺得飛機最性感的部位就是機翼，為了能夠常常見到波音737，她光是去年就請假30次到各地遊玩。她在訪問中甜蜜的說：「我帶著滿滿的愛去過斯德哥爾摩、哥本哈根、布達佩斯、維也納、巴黎和其他城市」，不僅如此，她還在身上刺了5個飛機刺青。

雖然「愛人」能夠帶著她飛往各地，不過美中不足的是她必須跟其他人分享飛機，不能自己獨享「兩人時光」。羅多自己也會從不同的飛機模型身上尋求慰藉，像是最近新購入的大飛機模型就有著很精緻的機翼。

羅多這樣的情形稱之為戀物癖。據2022年期刊《春季自然》的研究指出，這種病症可能與自閉症有關，患者會對特定的無生命物體產生感情或性慾，若是這樣的情感已經對患者生活造成嚴重影響，便需要接受心理治療。

德國

上一則

「媽的多重宇宙」挑戰奧斯卡 楊紫瓊角色源自「台灣媽媽」

延伸閱讀

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死
飛行中想開艙門又攻擊空服員 聯航乘客被捕

飛行中想開艙門又攻擊空服員 聯航乘客被捕
漢莎航空轉盈 重金買飛機

漢莎航空轉盈 重金買飛機
高空亂流難測 專家：搭機最好隨時繫上安全帶

高空亂流難測 專家：搭機最好隨時繫上安全帶

熱門新聞

(圖片來源：Shutterstock)

驚蟄將至 石破天驚「2生肖」好運降臨了

2023-03-03 14:59
半強迫式索取小費，讓許多消費者深感困擾。(Gtty Images)

平常給2元、數位支付選3元…半強迫索要小費 失控

2023-03-05 20:51
根據美國稅務及移民諮詢公司Nomad Capitalist發布的護照排行榜，阿拉伯聯合大公國從去年並列第32名，一躍為第一名。圖為杜拜藝術博覽會。（Getty Images）

全球「最強護照」換國了 因「吸引世界公民」奪冠

2023-03-04 23:44
凱西在減肥之前常常只能在家打電動、看電視。圖擷自YouTube/TLC

減下500磅改變人生 他從處男變成同時擁有6位性伴侶

2023-03-02 15:32
猶他州男子莫里森（右二）與他的三名妻子因2017年一部紀錄片「一夫三妻」走紅，隔年他娶了第四名妻子。圖為紀錄片劇照。（取材自IMDb）

猶他州男擁3妻又娶小20歲嫩妻 她曝「多重婚姻」很幸福

2023-03-03 03:15
一名男子日前帶愛犬出門，驚見一隻已經凍成冰塊的豬在路上行走，嘴巴還嚼著雪吃，嚇得他立刻報警。 (取材自臉書)

阿拉斯加出現會走的冷凍豬肉？全身結冰還瘋狂嚼雪吃

2023-03-08 00:28

超人氣

更多 >
兩歲華童高速路中流彈身亡 全家搬離加州傷心地

兩歲華童高速路中流彈身亡 全家搬離加州傷心地
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？