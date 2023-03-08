我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed加速升息 道指再跌58點

FBI局長：中國可透過TikTok控制數據 影響對台論述

創歷史新猷 人類首枚3D列印火箭升空

中央社華盛頓8日綜合外電報導
加州新創公司相對論太空（Relativity Space）打造的一枚3D列印火箭今天發射升空，進行首次軌道任務。美聯社
加州新創公司相對論太空（Relativity Space）打造的一枚3D列印火箭今天發射升空，進行首次軌道任務。美聯社

加州新創公司相對論太空（Relativity Space）打造的一枚3D列印火箭今天發射升空，進行首次軌道任務。這家公司降低生產成本的新奇策略將面臨一大考驗。

路透報導，高35公尺的這枚「人族1號」（Terran 1）火箭有85%是以3D列印打造，在美東時間今天下午1時自佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）美國太空軍基地的發射台發射升空。

影片來源：youtube/Relativity Space

相對論太空公司的業務發展副總裁布勞斯特（Josh Brost）說：「我們目前準備中的發射作業是個一次展現所有成果的機會。」

他稱，人族1號是「歷來組裝過的最大3D列印結構物」。

被各產業普遍應用的3D列印程序，是由印表機自主「列印」柔軟、液態或粉狀物質的連續塗層，這些塗層會立即硬化或聚合成固態的三維物體。至於物體的設計則掃瞄自數位藍圖。

相對論太空是美國少數火箭新創公司之一，與同業競相滿足客戶對廉價發射服務的日增需求。這家公司的構想是以大型3D列印機器人來簡化火箭生產線，藉以達成節約成本的目的。

至於多數競爭對手都是專注在設計可重覆使用的火箭，以降低成本，諸如馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）推出的獵鷹9號（Falcon 9）火箭。

太空 3D列印 加州

上一則

別錯過奇觀…慶聖派翠克節 芝加哥河周六瞬間變綠

下一則

這8家連鎖海鮮餐廳「新鮮」只是基本條件

延伸閱讀

禽流感肆虐損失慘重 CDC研擬給雞打疫苗

禽流感肆虐損失慘重 CDC研擬給雞打疫苗
H3火箭首射失敗作收 日本太空戰略受阻

H3火箭首射失敗作收 日本太空戰略受阻
第二級引擎未點火 日本主力火箭H3發射又失敗 下令摧毀

第二級引擎未點火 日本主力火箭H3發射又失敗 下令摧毀
日本最新主力火箭H3發射失敗 下令摧毀

日本最新主力火箭H3發射失敗 下令摧毀

熱門新聞

(圖片來源：Shutterstock)

驚蟄將至 石破天驚「2生肖」好運降臨了

2023-03-03 14:59
半強迫式索取小費，讓許多消費者深感困擾。(Gtty Images)

平常給2元、數位支付選3元…半強迫索要小費 失控

2023-03-05 20:51
根據美國稅務及移民諮詢公司Nomad Capitalist發布的護照排行榜，阿拉伯聯合大公國從去年並列第32名，一躍為第一名。圖為杜拜藝術博覽會。（Getty Images）

全球「最強護照」換國了 因「吸引世界公民」奪冠

2023-03-04 23:44
凱西在減肥之前常常只能在家打電動、看電視。圖擷自YouTube/TLC

減下500磅改變人生 他從處男變成同時擁有6位性伴侶

2023-03-02 15:32
猶他州男子莫里森（右二）與他的三名妻子因2017年一部紀錄片「一夫三妻」走紅，隔年他娶了第四名妻子。圖為紀錄片劇照。（取材自IMDb）

猶他州男擁3妻又娶小20歲嫩妻 她曝「多重婚姻」很幸福

2023-03-03 03:15
（影片截圖）

持槍歹徒洛杉磯飛車躲警 遇到學生過馬路秒停車禮讓

2023-03-05 00:39

超人氣

更多 >
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金
德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌

德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌
兩歲華童高速路中流彈身亡 全家搬離加州傷心地

兩歲華童高速路中流彈身亡 全家搬離加州傷心地
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%