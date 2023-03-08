中國8旬翁舉辦「活人葬禮」遊街 「想看死後誰記得我」

老翁舉辦喪禮的過程躺臥在棺材上，不時還坐起身來跟圍觀民眾互動。（取材自新京報微博）

中國一名獨居老翁為了知道自己過世後是否有人紀念，決定在還在世時舉辦「活人喪禮」，不過卻惹得當局不太高興。

據南華早報報導，中國一名84歲張姓老翁在2月27日時舉行喪禮，引來民眾圍觀。張姓老翁在受訪時表示，他會想要辦喪禮，一方面是為了好玩，另一方面則是想知道自己死後是否有人紀念。

喪禮舉辦當天老翁宴請100多名當地村民，村民們在用完餐後陪老翁開始舉行喪禮繞街。老翁準備了一台卡車及一具紅色棺材，將自己綁在棺材上躺著。卡車載著棺材及老翁在街上繞行，老翁也不時坐起身來朝圍觀民眾揮手。

雖然整個喪禮花了2萬人民幣（約2880美元），但張姓老翁一點也不覺得浪費。他表示，兩年前妻子去世，5個孩子也都到外地工作，他一直以來都獨自居住，感到非常寂寞。舉行喪禮讓他覺得有事情可以做，他很享受整個過程。

當地村民受訪時表示，老翁來請他們幫忙辦喪禮時，他們一開始有嚇一跳，不過後來也覺得這個想法很有意思，決定協助老翁。不少網友看到影片以後也紛紛留言表示讚賞老翁的人生態度，認為他懂得享受人生。

不過地方當局並不認同老翁的做法，認為老翁此舉是不尊重當地的喪葬習俗，已經針對此事展開調查。