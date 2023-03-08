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阿拉斯加出現會走的冷凍豬肉？全身結冰還瘋狂嚼雪吃

聯合新聞網／即時報導
一名男子日前帶愛犬出門，驚見一隻已經凍成冰塊的豬在路上行走，嘴巴還嚼著雪吃，嚇得他立刻報警。 (取材自臉書)
一名男子日前帶愛犬出門，驚見一隻已經凍成冰塊的豬在路上行走，嘴巴還嚼著雪吃，嚇得他立刻報警。 (取材自臉書)

行走的冷凍豬肉？一名男子日前帶愛犬出門，驚見一隻已經凍成冰塊的豬在路上行走，嘴巴還嚼著雪吃，嚇得他立刻報警，這才發現原來這隻豬是別人的寵物豬，因為太貪吃所以跑到路上來覓食。

阿拉斯加州一名30歲男子波狄格海默(Nolan Boedigheimer)2月14日帶著愛犬出門上班，結果狗狗在半路上突然狂吠起來，他仔細一看路上竟然有一隻豬，這隻豬在天寒地凍的天氣中全身結霜，竟然還有生命跡象不斷吞食著路上的雪，隨後這隻豬就慢慢走到波狄格海默的車前面晃來晃去，嚇得他立刻報警處理。

波狄格海默將這隻「冷凍豬」的模樣拍下來上傳到臉書，希望網友們可以幫忙轉發找到主人，豬隻則暫時先安置在警察局。安克拉治警察局(Anchorage Police Department)也協助發文轉PO照片，打趣的貼文表示「我們都熟悉冰箱裡的冷凍豬肉，只是從沒想到有一天竟然會發布這樣的協尋失蹤豬的文章」。

後來小豬的主人赫雷拉(Angela Mullen-Herrera)看到網路上的貼文，立刻跑到安克拉治警察局認領寵物豬回家，小豬也結束了在冰天雪地覓食的奇遇。赫雷拉表示，這隻4歲的寵物豬名叫艾維斯皮格斯利(Elvis Pigsley)，是為了紀念知名歌手貓王而取的諧音名字，但這已經不是牠第一次離家出走，因為牠很喜歡人類跟食物，所以常常逃家去尋找有更多食物的地方。

警察 阿拉斯加州 臉書

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