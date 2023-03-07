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胎齡22周 全球最早產雙胞胎慶周歲 「出生時存活率零」

中央社／渥太華6日電
加拿大一對提早4個多月出生的龍鳳胎日前慶祝週歲生日，兩人被金氏世界紀錄認證為世界最早產的雙胞胎。（取材自YouTube）
加拿大一對提早4個多月出生的龍鳳胎日前慶祝週歲生日，兩人被金氏世界紀錄認證為世界最早產的雙胞胎。（取材自YouTube）

加拿大一對提早4個多月出生、原本被醫院認定無法存活的龍鳳胎日前慶祝周歲生日，兩人還被金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證為世界最早產的雙胞胎。

法新社報導，阿蒂雅．納達拉加（Adiah Nadarajah）和亞德里亞．納達拉加（Adrial Nadarajah）出生於2022年3月4日，胎齡22周，即提早126天出生，以一天之差打破2018年美國一對雙胞胎創下的紀錄。

金氏世界紀錄在官網表示，兩人出生時體重分別為330克和420克，同時也是出生時體重最輕的雙胞胎。

金氏世界紀錄引述雙胞胎父母的說法表示，雙寶出生時，醫生原本認為兩人「存活率是零」。

他們的母親拉珍德拉姆（Shakina Rajendram）告訴金氏世界紀錄：「我開始分娩時，原本收治我的那間醫院不提供寶寶們任何維生措施，幾乎任憑他們自生自滅。」

這是拉珍德拉姆第2次懷孕，她幾個月前在同一家醫院不幸流產。

當時醫院唯一能提供的是所謂的「安寧緩和照護」，也就是讓寶寶趴在她的胸前，隨生命走到盡頭。

雙胞胎的父親凱文．納達拉加（Kevin Nadarajah）回憶這次經歷道，自己當天晚上輾轉難眠、淚流滿面，祈禱能出現希望的徵兆。

拉珍德拉姆隨後被轉送到位於多倫多的西奈山醫院（Mount Sinai Hospital），這間醫院專門搶救22周大的早產兒。多數醫院不會搶救胎齡小於24到26周的寶寶。

如今兩個孩子不僅活了下來，還活力十足。

金氏世界紀錄公布照片，可見阿蒂雅和亞德里亞坐在沙發上，身旁擺放裱了框的金氏世界紀錄認證書，阿蒂雅張大嘴巴，一臉驚奇，亞德里亞則看似若有所思。

這對雙胞胎被描述為身形瘦弱，出生時皮膚呈半透明。住院6個月期間，醫生努力對付腦出血和敗血症等多種併發症，最終兩人才得以回家。

據金氏世界紀錄說法，兩人出院後，阿蒂雅的體重已是出生時的18倍。拉珍德拉姆說：「她是個非常快樂且喜歡和人互動的孩子，一整天都笑容滿面。她很愛講話，會跟我們和她的玩具『交談』數小時。」

亞德里亞則遭遇感染和呼吸道問題等一些挫折，以致於必須二度送回醫院治療，但據說都「進展順利」。

拉珍德拉姆形容亞德里亞「觀察力敏銳、細心而聰慧」，且喜歡聽音樂。

併發症 加拿大

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