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影／末日前兆？大批黑鳥占滿馬路 居民嚇壞：要出大事

聯合新聞網／即時報導
最近在社群網站上一段影片瘋傳，墨西哥北部城市街頭驚見街道與房子滿滿都是黑色的鳥，密密麻麻占滿所有空間，不尋常的詭異畫面讓不少網友看到頭皮發麻，直呼有大事要發生。 (取材自推特)
最近在社群網站上一段影片瘋傳，墨西哥北部城市街頭驚見街道與房子滿滿都是黑色的鳥，密密麻麻占滿所有空間，不尋常的詭異畫面讓不少網友看到頭皮發麻，直呼有大事要發生。 (取材自推特)

末日前兆？最近在社群網站上一段影片瘋傳，墨西哥北部城市街頭驚見街道與房子滿滿都是黑色的鳥，密密麻麻占滿所有空間，不尋常的詭異畫面讓不少網友看到頭皮發麻，直呼有大事要發生。

綜合媒體報導，最近在推特上流傳著一段影片，有網友在墨西哥北部城市拍到大量黑鳥群聚的畫面，這群黑鳥霸占了街道及房子的屋頂，密密麻麻站在一起畫面十分震撼，讓當地人不禁覺得相當驚恐，認為鳥類這樣不尋常的群聚很有可能會是災難前兆。

拍下這段影片的網友表示，這些黑鳥可能是預測到環境危機，才會出現如此不尋常的神祕群聚現象，再加上之前土耳其剛發生過大地震，最近世界各國又受到極端氣候影響出現天災，擔心會有大事情要發生。影片在社群網站上瘋傳，網友留言表示「動物是相當敏銳的，牠們總能比人類更早預知到災難」、「不曉得會不會有什麼事情」、「這影片看到我頭皮發麻」。

有網友推測黑鳥神秘群聚可能跟耀斑(Solar flare，又稱太陽閃焰)或是地核能量磁場有關連，更有網友指出美國德州、長島等城市過去也曾經發生過鳥類詭異群聚的狀況，因為鳥類牠們能夠遠離危險，這是牠們的習性，推測可能會有一些天災近期會發生。

對此，耶魯大學(Yale University)鳥類專家普朗姆(Richard Prum)表示，影片中的鳥類應該是藍頭黑鸝(Brewer's blackbird)，牠們主要棲息在北美洲，冬天會飛往美國南部及墨西哥過冬，而牠們在非繁殖季節為了躲避捕食者，會採取大量群聚的方式來避免被襲擊，因此會有這樣的大量群聚現象是很正常的行為，「我推測附近應該有藍頭黑鸝的棲息地，但牠們在飛往棲息地前群聚在一起，才會有這樣令人感到恐慌的現象」。

社群網站 墨西哥 耶魯大學

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