機率僅十萬分之一 幸運男在後院目擊「白色松鼠」餵堅果不怕生

一名男子在自家後院發現一隻極為罕見的白色松鼠，想說從未見過白毛松鼠就拿了堅果想要餵食，沒想到松鼠完全不怕生，竟直接從男子手中叼走堅果。 (影片截圖)

能這樣相遇實在是奇蹟。一名男子在自家後院發現一隻極為罕見的白色松鼠，想說從未見過白毛松鼠就拿了堅果想要餵食，沒想到松鼠完全不怕生，竟直接從男子手中叼走堅果，童話故事般的奇遇讓男子感到相當興奮。

英國 倫敦一名男網友在自家後院發現一個雪白的身影出現，仔細看才發現竟然是一隻全身純白的松鼠，他想說給小松鼠一點吃的，就拿出堅果試圖餵食，結果令人驚訝的是小松鼠完全不怕生，立刻衝上前來叼走堅果，這讓男網友相當驚訝，拿起手機 將全程錄下。

從影片可以看到，這隻白松鼠因為白化症的關係，眼睛呈現紅色，全身則是雪白的毛皮，但因為白化症會使患者視力變弱，因此可以看得出來這隻白化松鼠視覺比起一般松鼠要來的弱。由於白化松鼠屬於特殊個體，牠們在野外也相對難以生存。

英國動物學家表示，松鼠約有十萬分之一的機率會天生就是擁有紅眼的白子，這些個體缺乏黑色素，因此全身毛髮都是雪白色，平均每10萬隻松鼠才會出現1隻白化松鼠。

根據英國相關政府單位統計，白化松鼠在全英國只有約50隻，可以說是相當罕見，過去也曾有一些幸運兒與白化松鼠相遇過，2020年肯特郡一名女子就曾經遇到一隻嬌小親人的白化松鼠，經常跑到家中花園討飯吃，女子還將牠取名為「白雪公主(Snow Whtie)」並悉心照料。