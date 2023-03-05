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持槍歹徒洛杉磯飛車躲警 遇到學生過馬路秒停車禮讓

TVBS新聞網／編輯 周子馨 報導
（影片截圖）
（影片截圖）

洛杉磯3日一起警匪飛車追逐案件中，歹徒在高速行駛逃亡期間，剛好遇到一大群正在過馬路的學生，竟然就這樣「停下來」等學生們慢慢走，後方的警察也沒有藉此追趕，就怕一不小心傷及無辜。

根據ABC報導，這起事件發生在3日下午3點左右，44歲的歹徒岡薩雷斯（Benjamin Gonzalez）在加油站持槍搶走一位居民的皮卡車，與警方上演飛車追逐，還在高速公路上逆向行駛，驚險過程全都被直升機拍下。

來源：ABC7

報導指出，岡薩雷斯在逃亡期間，一度把槍口伸出窗外對警方開火，雙方猛烈駁火還在岡薩雷斯的擋風玻璃上留下好幾個彈孔。

值得注意的是，由於當時正好是學校放學時間，岡薩雷斯行經所學校附近的十字路口時，被一大群正在過馬路的學生擋住去路，他也馬上減速停車，讓學生們慢慢過馬路，等所有人都走完之後也加速逃逸。後方的警察也全程「配合演出」，並沒有藉機會抓人，避免歹徒為躲避追捕，誤傷了無辜的學生。

空拍畫面拍下歹徒讓路的畫面。(電視截圖)
空拍畫面拍下歹徒讓路的畫面。(電視截圖)

最終岡薩雷斯在逃亡過程中與警車發生擦撞，隨後失控自撞電線桿，棄車徒步逃跑，但馬上被多名警力聯手包圍，慘被壓在地上逮捕。警方透露，岡薩雷斯在與警方駁火期間中彈受傷，被捕後已送醫治療，沒有生命危險。

行人天堂？美警匪飛車追逐超悍 看到學生過馬路秒停車

TVBS新聞網

警察 洛杉磯 加油站

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