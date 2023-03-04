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新人砸2.9萬辦婚禮 賓客答應後「逾半都沒來」

聯合新聞網／即時報導
一對新人砸大錢舉辦婚禮，結果88名賓客只來了40人。（取材自TikTok@grayanxiety）
一對新人砸大錢舉辦婚禮，結果88名賓客只來了40人。（取材自[email protected]

結婚可說是人生大事，許多人都會花大錢舉辦婚禮宴客，希望可以留下快樂的回憶。不過，一對新人砸了2.7萬美元宴客，原本有88人答應出席，結果最後只來了不到40人，空盪盪的現場也讓這對新人非常失望。

根據「每日郵報」報導，18歲跨性別者格雷（Gray Narvaez-Dragion）日前在TikTok平台上傳影片，從畫面中可以看見，婚禮現場有好幾張桌子都沒有人坐，因為超過一半的賓客都沒有赴約，導致預想中的熱鬧場面變得相當冷清，因此被迫縮短整場婚禮的進行時間，格雷還在跳第一支舞時不小心跌倒了。

婚禮結束後，格雷和丈夫更陷入經濟困境，「我被開除後，甚至無法負擔自己的食物，結果婚禮連一半的人都不到，我很沮喪」。然而，有網友質疑這件事的真實性，格雷也貼出一張婚禮邀請電子表格的截圖，上面顯示了所有收到回覆但沒有出席的賓客。

影片曝光後也吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這就是為什麼我不想辦盛大的婚禮」、「社群媒體上的朋友不是真正的朋友」、「我會寄信給每一個沒有出現的人」、「我很害怕這會發生在我身上」、「這些朋友不用聯絡了」、「把這些人從生活中刪掉」、「他們在妳最好的一天都不參加，未來妳需要幫助的時候一定也不會出現」。

也有網友分享類似經驗，「這就是我沒有舉辦婚禮的原因，這發生在我高中畢業派對上，我永遠不會忘記，再也不會舉辦大型活動了」、「我當時邀請了87個人，結果只有32人來了，這真是浪費錢，但我還是要和我一生所愛的人結婚」、「同樣的事情發生在我身上，我有一整張桌子專門為我的工作朋友準備，但沒有一個人出現」。

社群媒體 跨性別 TikTok

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