波蘭男「活鰻魚」插肛門治便祕 牠逃命穿破腸

醫生從波蘭男子體內取出「活跳跳鰻魚」。（取材自臉書「STOP The Bleed - Polska」）

波蘭一名男子為治療便秘竟迷信偏方，將一條活跳跳的鰻魚「插入肛門」，結果這條鰻魚在他肚子裡瘋狂掙扎想逃命，在男子的腸道鑽出3公分長的大傷口，讓他劇烈腹痛緊急送醫，被診斷出罹患腹膜炎（peritonitis）。

「每日星報」、波蘭媒體「O2」報導，一名波蘭男子近日因腹痛難耐就醫，院方檢查後，發現他的腸道中竟有一隻體型相當大的鰻魚，且已經在他的消化道尾端鑽出一個「3公分大洞」，引起感染造成腹膜炎，趕緊為他開刀取出；男子術後暫時使用腸造口袋收集排泄物，恢復良好已返家休養。

波蘭一家醫療培訓機構PO出2張男子看診照片，其中一張X光照中，可見細長鰻魚的魚骨繞成圈卡住男子的結腸，另一張則是醫生用手術 夾取出鰻魚，體型龐大相當駭人。

X光照可見鰻魚的魚骨繞成圈卡住男子的結腸。（取材自臉書「STOP The Bleed - Polska」）

男子起初不願透露為何體內會有活體動物，最後才承認是自己深受便祕 所苦，才聽信民間偏方用鰻魚「塞進肛門」治療，讓見多識廣的醫生們也都驚呆了。

事實上，2020年6月中國廣東省一名50歲男子，對一條40公分鰻魚做過同樣的事；2021年7月中國江蘇省興化市也有一名男子，將20公分鰻魚插入直腸，結果腸壁慘被刺穿，差點一命嗚呼，據說當時魚被取出時還活蹦亂跳。

男把「活鰻魚」插入肛門治便祕 牠奮力掙扎逃命穿破腸

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