眼皮會蠕動 他一檢查發現眼中有寄生蟲 醫生也說不會救

男子感覺左眼有異物，後來發現竟然是眼睛裡有寄生蟲。（取材自抖音）

中國一名男子常常覺得眼睛不舒服，總感覺眼球周圍有東西在動，於是到醫院檢查，沒想到一檢查竟發現他眼中有寄生蟲，但醫生卻束手無策。

南華早報報導，近期中國社群媒體 上流傳一部影片，影片中可以看見男子左眼的眼皮有不明突起物，雖然檢查出是寄生蟲但卻苦無對策，只好將影片po上網求助網友。

今年1月底時，男子跟家人聚餐便發現左眼怪怪的，剛開始寄生蟲動得沒那麼厲害，因此他跟家人都不以為意，沒想到幾天後寄生蟲蠕動得越來越厲害，他常常覺得左眼搔癢疼痛，趕緊到醫院檢查。

醫生檢查後發現男子感染的是結膜吸吮線蟲。這種寄生蟲原本的宿主為牛隻、馬匹或狗，不過因為狗感染後經由蒼蠅叮咬攜帶，便可能導致人類感染。感染這種寄生蟲一開始眼睛會有異物感，如果沒有及時處理可能會造成結膜炎或角膜潰瘍。

男子回想之前曾到非洲出差，可能是在那時感染的。雖然已經知道是哪種蟲，但是男子去了三家醫院都表示無法處理。醫生告訴男子，最好的方式是取出蟲體，但若是開刀流血，寄生蟲便可能跑到其他位置，只能趁寄生蟲探出頭來時趁機抓住並移除。

由於到目前為止都沒有辦法揪出寄生蟲，男子只好轉向跟網友求助。網友看了全都覺得超可怕，有網友就說看完覺得自己眼睛也好癢，還有網友說看完不敢吃任何有寄生蟲的生食，不過就是沒有人給出適合的處置方式。男子目前打算到中國其他省份就醫，希望能夠早日擺脫「蟲蟲危機」。