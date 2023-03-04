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供學生「洗盤換餐」40年 日本佛心老闆退休3年重新開店

中央社／東京4日電
約40年來供學生洗盤換餐的73歲老闆井上定博，在「引退」約3年後重新開店，仍會維持洗盤換餐傳統。（取材自推特）
約40年來供學生洗盤換餐的73歲老闆井上定博，在「引退」約3年後重新開店，仍會維持洗盤換餐傳統。（取材自推特）

過去在日本京都開店，約40年來供學生等洗盤換餐的73歲老闆井上定博，在「引退」約3年後，因不忍看年輕人為疫情及高物價所苦重新開店，仍會維持洗盤換餐傳統。

井上定博過去經營的「餃子的王將」出町店，已於2020年10月31日後歇業。日本讀賣新聞報導，談到重新開店的理由，井上說，「看到為生活所苦的人就坐立難安」。

井上從1982年到2020年10月間，約40年來提供困苦民眾洗盤子免費換餐，總計讓約3萬人填飽肚子。

井上之所以這麼做的理由，跟自己20多歲的生活困頓經驗有關。帶著妻子私奔的他，只能住在6張榻榻米大小的公寓內，連餐費都要縮減開支的某天，工作上的前輩請他吃了壽喜燒，讓他的身心都得救贖。

3年前，井上在自己來到70歲的人生重要日子時退休，之後一直過著悠閒的生活。但就在那個時候，看到因為COVID-19疫情失去工作的人排隊領取免費食物，及因為物價高漲，有年輕人每天只能吃上一餐的新聞。

大約20年前，得知井上善行的60多歲女性顧客曾寫給井上一封信，井上至今仍妥善地保存。女性顧客在信中回顧自己在戰爭中曾在瀕臨生死關頭受人幫助的經驗，「我很高興世界上有像你這樣的人存在」；信封內還附上10萬日圓現金。

「現在正是必須回應這名女性心情的時候」，讓井上在2022年6月下定決心重新開店。

雖然家人因為井上年事已高反對，但井上仍偷偷地拿出原先放在倉庫裡的鍋碗等器具，並找到離原本歇業店面僅約100公尺遠的商店街內店面，店名為「井上的餃子」。

「井上的餃子」是櫃台座位數僅9席的小店，菜單除了餃子外，也提供炸雞及拉麵等。

「井上的餃子」3日正式營業，寫有「洗盤子30分鐘就可免費用餐」的海報也已張貼在店內牆上。井上說，「我想讓年輕人能吃飽，像這樣的大叔哪怕只有一人也好」。

餃子 疫情 日本

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