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美控中考慮軍援俄致命武器 最初「消息來源」曝光

16年前殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

賓州女失蹤30多年與宣告死亡 被發現人在波多黎各活著

編譯周辰陽／即時報導
美國賓州女子派翠西亞．科普塔1992年失蹤，並經依法宣告死亡，現在被發現人還活著，就住在波多黎各一家療養院。（取材自推特）
美國賓州女子派翠西亞．科普塔1992年失蹤，並經依法宣告死亡，現在被發現人還活著，就住在波多黎各一家療養院。（取材自推特）

美聯社與NBC新聞3日報導，賓州女子派翠西亞．科普塔（Patricia Kopta）30多年前失蹤，並經依法宣告死亡。但她的家人與警方表示，今年83歲的派翠西亞被發現活著，人則是在波多黎各的一家療養院

賓州羅斯鎮（Ross Township, PA）副警局長柯艾普（Brian Kohlhepp）表示，派翠西亞過去以身為外號「麻雀」（Sparrow）的「怪異」街頭傳教士而聞名，1992年從匹茲堡以北的家中失蹤之後，調查人員多年來一直追查著此案的線索。

柯艾普指出，派翠西亞失蹤7年後，被人發現在波多黎各北部漫步，接著被當成「有需要人士」（person in need）送往療養院。雖然派翠西亞對自己的人生細節一直保密，但隨著歲月流逝，她罹患了失智症、開始洩露資訊，直至2022年透露得夠多了，足以讓社工人員聯繫賓州當局，DNA測試則證實了她的身分。

根據柯艾普的說法，派翠西亞擔心自己會被送進收容所，「我們認為，這就是導致她決定逃出國的原因」。據報導，就在派翠西亞失蹤之前，有醫師診斷她患有「誇大妄想」（Delusion of grandeur）與出現思覺失調症跡象，因此短暫住進照護機構。

家人表示，派翠西亞後來出院，直到失蹤之前都一直在傳教。派翠西亞丈夫鮑伯（Bob Kopta）說，兩人在她失蹤時已經結婚20年了，並稱家人懷疑過她可能在波多黎各，自己多年來在當地刊登了尋人廣告，還曾就她的下落請教靈媒。身為退休電氣技師的他表示，派翠西亞約25年前宣告死亡，但當地警方每次發現遺體都讓他擔心是自己的妻子，「知道她沒有躺在某個地方的水溝或在某個地方被殺也是一種解脫」。

現年86歲的鮑伯指出，派翠西亞有2個姊妹，一個是6年前去世的雙胞胎，另一個則是妹妹，得知她還活著時鬆了口氣。他說，自己經歷了各式各樣的情緒，但知道派翠西亞還活著與接受專業人士的照料讓他感到滿足，「經過30年，你試著忘記這件事。我現在可以忘記這件事了，我們知道發生了甚麼事，她現在得到了照顧」。

賓州 療養院 失智

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