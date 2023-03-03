受困亞馬遜31天 男子靠喝尿吃蟲成功保命獲救

阿科斯塔在獲救後仍驚魂未定。（圖擷自BBC）

玻利維亞一名男子日前跟朋友到亞馬遜 叢林中打獵，過程中男子因為跟朋友走散迷路，幸好最後在野外設法存活31天後成功獲救。

據BBC報導，30歲的阿科斯塔（Jhonattan Acosta）是一名以狩獵維生的獵人。他在1月25日時跟四名友人到玻利維亞北方的貝尼省（Beni）包雷斯市（Baures）打獵，但最後卻跟朋友走散。

阿科斯塔就這樣迷失在叢林裡長達31天，為了活下去，他不得不用靴子收集雨水或尿液來喝，還吃了蚯蚓等昆蟲。阿科斯塔說，在叢林的生存過程險象環生，他曾遇過美洲豹和野豬，是靠自己身上的最後一發子彈才嚇跑整群野豬，沒有被攻擊。

當時他的腳踝脫臼，除了沒有子彈的槍枝之外，他也沒有帶任何小刀或手電筒，原本一度失望地認為自己沒救了。所幸家人朋友並未放棄，一個月來不斷在雨林中搜尋他的身影，最後他也在2月25日獲救。

阿科斯塔獲救時已經暴瘦17公斤。他獲救時表示，很感謝上帝救了他一命，過程中他認為如果沒有雨水自己一定會渴死，因此向上帝求雨，未來他要用音樂讚美上帝，感謝上帝拯救了他。

目前警方仍在進一步調查，希望能搞清楚他當初迷路的原因，並且了解他是如何活下來的。不過經歷一番「流浪」之後，阿科斯塔現在仍驚魂未定，恐怕需要休息一陣子才能解開這個謎團。