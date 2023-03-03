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影后慘遭嫌老 「整型女神」這樣保養戰勝歲月

記者李姿瑩／台北即時報導
「整型女神」sunvenus莊斯棋鼓勵女性常保美麗。圖／摘自sunvenus莊斯棋臉書
「整型女神」sunvenus莊斯棋鼓勵女性常保美麗。圖／摘自sunvenus莊斯棋臉書

韓劇「浪漫速成班」近日掀起追劇熱潮，但隨著劇情發展，有網友認為39歲的鄭敬淏與49歲的全道嬿相差10歲，兩人並沒有很強的CP感，成為劇情的一大致命傷。韓劇少有女主角被嫌老的殘酷現象，許多藝人顏值把關的「整型女神」sunvenus莊斯棋就不諱言，與其拚了命用修圖軟體把臉修到歪掉，不如透過拉皮手術一次把鬆臉修到位。

全道嬿在韓國演藝圈出道32年之久，也是韓國大滿貫影后，她曾有長達8年的時間未主演電視劇作品，這次主演愛情喜劇「浪漫速成班」，是睽違18年挑戰浪漫喜劇題材。由於女主角在劇中的人設是小菜店中年老闆，然而鄭敬淏視覺年齡根本不到39歲，外型落差影響CP感，在網上引發討論。

不少女藝人害怕「被嫌老」，「整型女神」莊斯棋就不諱言，身旁有不少姊姊妹妹們，每次拍照光修圖就要費好大功夫，甚至只要在照片上看到自己臉部的問題就會懊惱半天。她自己本身為了維持專業，也會透過微整形、光療做基本的保養，每半年還會線雕埋線和打玻尿酸，但是即將年齡奔五的她，還是感受到年紀越大皮鬆弛越快，怎麼補都補不滿，而且還會凹凸不平的問題甚至臉的輪廓線都不見了，驚覺「老化速度竟然像土石流」。甚至沒有修過的照片不敢發在社群平台上，「後來我意識到我己經修照片修到不敢面對真實的自己」。

莊斯棋認為，其實大齡女生有不同小女孩的魅力，但畢竟歲月是無情的，與其看著照片唉聲嘆氣，不如找對方法讓自己從大嬸變少女。

關於她提到的拉皮手術，名醫劉致明表示，人最先初老的地方都是在臉部中段，因為講話的時候會出力，而且一般人視覺焦點一定是T字線，如果眼尾鬆弛下垂就會看起來像沒睡飽，現在拉皮創新的方式洋蔥式無痕拉皮又稱午休拉皮，可以解決民眾的困擾。醫師同時提醒民眾，術前要做好功課，術後照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒， 避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。

莊斯棋已是奔五的年紀，皮膚鬆弛下垂讓她很没自信。圖／摘自莊斯棋臉書
莊斯棋已是奔五的年紀，皮膚鬆弛下垂讓她很没自信。圖／摘自莊斯棋臉書

手術 韓劇 社群

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