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猶他州男擁3妻又娶小20歲嫩妻 她曝「多重婚姻」很幸福

聯合新聞網／即時報導
猶他州男子莫里森（右二）與他的三名妻子因2017年一部紀錄片「一夫三妻」走紅，隔年他娶了第四名妻子。圖為紀錄片劇照。（取材自IMDb）
猶他州男子莫里森（右二）與他的三名妻子因2017年一部紀錄片「一夫三妻」走紅，隔年他娶了第四名妻子。圖為紀錄片劇照。（取材自IMDb）

猶他州一名男子莫里森（Abel Morrison）曾因2017年一部紀錄片「一夫三妻」（Three Wives, One Husband）爆紅，該片講述他與三名妻子的故事，他於隔年又與小他20歲的第4任妻子、22歲的曼娜（Menna Barlow Morrison）結婚，曼娜近日公開分享家庭生活，希望外界理解他們的選擇。

根據「鏡報」報導，曼娜也是在一夫多妻的家庭中長大，她的兄弟姐妹多達40人，她與莫里森育有一子奧利弗（Oliver），三人及莫里森的三名妻子蘇西（Suzie）、貝絲（Beth）、瑪琳娜（Marina），加上他們的15名孩子住在洛克蘭農場。

曼娜表示，她的婚姻面臨許多挑戰，不只要與其他三個女人分享丈夫，還被外界認為「愚蠢」、「被洗腦」，但她仍在婚姻中獲得極大快樂，她強調，在一夫多妻的圈子裡，沒有人是被迫執行這個制度。

曼娜表示，希望有更多人理解他們的選擇，雖然她因為多重婚姻而失去一些朋友，但她仍有與少數的親友聯繫，且在抖音上還有1萬3400名粉絲，她強調，「我們很幸福，我們努力克服人性掙扎，學會分享，並生很多孩子，這些都是雙方自願的」。

猶他州 抖音

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