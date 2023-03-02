路州情侶駕船「被包圍」撞見數百隻鯊魚瘋狂覓食

美國一對情侶出海後撞見騷動中的魚群，沒想到他們將船駛近後才發現是「數百隻正在瘋狂覓食中的鯊魚」，規模大到連船都被完全包圍，驚人畫面曝光後也引發討論。(影片截圖)

路易斯安納州 （Louisiana）一對情侶出海後撞見騷動中的魚群，沒想到他們將船駛近後才發現是「數百隻正在瘋狂覓食中的鯊魚」，規模大到連船都被完全包圍，驚人畫面曝光後也引發討論。

衛報報導，男子梅伊（Dillon May）上月與女友迪克斯（Kaitlyn Dix）駕駛朋友的船來到路易斯安納州威尼斯沿海15英哩處（約24.1公里），當時他們發現不遠處的水面有騷動，起初還以為是鮪魚群正在進食。

來源：Guardian News

2人接近後發現騷動原來是多達數百隻鯊魚正在獵食一大群鯡魚，從曝光的影片中可以見到水面上出現無數鯊魚鰭，牠們在船隻周遭游來游去尋找食物，激烈程度更將海水濺到船上。梅伊表示「我從來沒有見過這樣的事情」，迪克斯更透露「鯊魚將獵物推到船邊以便享用」。

根據美國海洋漁業局（NOAA Fisheries）的說法，鯊魚在進入進食階段之前「可以長達約6週不進食」，但身為雜食性的鯊魚一旦進入進食階段便「什麼都吃」，該機構曾在鯊魚胃中發現包括「輪胎、車牌和皮大衣等物品」，並補充說「總體來說，鯊魚是雜食性的，這意味著牠們通常只吃肉和植物，如果該地區沒有豐富的肉類慈物來源，牠們就會吃海洋植物」。