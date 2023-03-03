我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

華裔創業家推金融App 幫亞裔快速漲信用 省房貸利息

吉薩大金字塔主入口有「隱藏通道」 埃及公布影像

編譯周辰陽／即時報導
埃及古文物部門官員2日證實吉薩大金字塔主入口上方存在一條隱藏的內部通道，並且公布了內窺鏡拍到的影像。（Getty Images）
埃及古文物部門官員2日證實吉薩大金字塔主入口上方存在一條隱藏的內部通道，並且公布了內窺鏡拍到的影像。（Getty Images）

埃及古文物部門官員2日在吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza）旁召開記者會，證實主入口上方存在一條隱藏的內部通道，並且公布了內視鏡拍到的影像。

BBC報導，吉薩大金字塔高146公尺，建成於古埃及第四王朝的古夫（Khufu）法老統治期間（約西元前2609至西元前2584年）。儘管這座金字塔是地球上最古老與最大的紀念碑之一，但目前向未就建造方式達成共識，「ScanPyramids計畫」的科學家團隊則在2016年首先利用渺子成像術（muography）偵測到這條隱藏通道。

根據介紹，渺子（muons）是宇宙射線的副產品，只有部分被石頭吸收。研究人員通過分析渺子如何穿透金字塔而得以檢測內部密度變化。藉由這種非侵入式技術，研究團隊發現大金字塔北面後方有著一個空的空間（empty space），位置在主入口上方約7公尺處，該區域則有著石製「人字形結構」（chevron structure）。

埃及古文物部門官員2日公布吉薩大金字塔主入口上方隱藏通道的內窺鏡拍攝影像，粗鑿石...
埃及古文物部門官員2日公布吉薩大金字塔主入口上方隱藏通道的內窺鏡拍攝影像，粗鑿石塊製成的牆壁與拱形的石製天花板。（歐新社）

報導指出，研究團隊用雷達與超音波進行了進一步檢測，隨後經由石頭中間一個極小的接縫送入了6公厘寬的內視鏡。從埃及官方在記者會公布的攝影機拍攝影像可見，這條長9公尺、寬2.1公尺的空蕩蕩通道有著粗鑿石塊製成的牆壁與拱形的石製天花板。

研究團隊經由石頭中間一個極小的接縫送入了6公厘寬的內窺鏡，拍攝到2016年首利用...
研究團隊經由石頭中間一個極小的接縫送入了6公厘寬的內窺鏡，拍攝到2016年首利用渺子成像術偵測到的隱藏通道內部影像。（歐新社）

埃及最高古物委員會主席瓦奇瑞（Mostafa Waziri）表示，「我們將要繼續掃描，看看我們能做些什麼…弄清楚我們可以在下方找到什麼，或者就在這條通道的盡頭」。考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）說，這條通道代表了一項「重大發現」，將「頭一次走進世界各地人民的房子與家園」，並稱可能有助揭露古夫王的墓室是否還存在於大金字塔內。

檢測 攝影

上一則

路州情侶駕船「被包圍」撞見數百隻鯊魚瘋狂覓食

下一則

日本地下偶像大尺度「寵粉」 雙腿交纏頭部惹議

延伸閱讀

現代杜拜與古老埃及

現代杜拜與古老埃及
開價8萬元…神秘金字塔屋求售 瞬間成網紅

開價8萬元…神秘金字塔屋求售 瞬間成網紅
布林肯抵中東行第2站以色列 為調停以巴衝突努力

布林肯抵中東行第2站以色列 為調停以巴衝突努力
布林肯中東行首站 與埃及總統商討降低以巴緊張

布林肯中東行首站 與埃及總統商討降低以巴緊張

熱門新聞

OpenAI開發的聊天機器人「ChatGPT」暴紅，不少大廠也因此推出自己的AI機器人迎戰。（示意圖／路透）

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

2023-02-28 03:50
網美脫褲子坐高鐵，遭網友質疑有衛生疑慮。（取材自Instagram）

網美脫褲露蜜桃臀搭台灣高鐵 網友氣罵「噁心不衛生」

2023-02-26 01:51
西安市張姓男子入住酒店時半夜打電話「買春（召妓）」，沒想到叫來的「小姐」竟是自己妻子。（取自網路）

酒店買春竟是妻子應召 怒夫一看正臉暴打… 2人糗大了

2023-02-24 12:45
珍妮佛拍下父親在經營的餐廳裡等待客人上門。（取材自tiktok@jennif3rle）

加州1越南餐廳快倒閉 她拍下老爸落寞身影後…生意暴漲

2023-02-25 03:10
科技評比網站DXOMARK分析最耗電的手機應用程式為「相機」。（取材自ingimage）

玩手遊不是最耗電 實測結果曝光手機「最吃電」功能

2023-02-26 19:31
全智賢手上拿著手機，意外曝光貼有神奇寶貝「妙蛙種子」的貼紙圖案。（取材自Instagram）

影／全智賢倫敦看秀 手機殼貼紙「祕密」讓當媽網友秒懂

2023-02-24 00:26

超人氣

更多 >
好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業