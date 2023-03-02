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防「壽司恐攻」日本餐廳出招 AI監控轉盤上可疑動作

中央社／東京2日綜合外電報導
日本大型連鎖迴轉壽司店「藏壽司」開發出能偵測轉盤上可疑動作的「人工智慧（AI）攝影系統」，未來將使用在各分店。(Getty Images)
日本大型連鎖迴轉壽司店「藏壽司」開發出能偵測轉盤上可疑動作的「人工智慧（AI）攝影系統」，未來將使用在各分店。(Getty Images)

日本大型連鎖迴轉壽司店「藏壽司」為因應各大餐飲店接連發生的「迷惑行為」，今天宣布開發出能偵測轉盤上可疑動作的「人工智慧（AI攝影系統」，未來將使用在各分店。

日本朝日新聞報導，這套新的AI系統能偵測到把取下的壽司盤再放回轉盤上等不自然動作。經營藏壽司的業者今天在大阪市中央區的道頓堀分店等處，向媒體公開這套新系統。

藏壽司2021年底前已在全日本所有分店轉盤上方設置AI攝影機，讓業者透過影像自動計算各桌顧客共取用多少盤壽司。

由於網路上今年1月再度流傳4年前男性顧客把拿取的壽司盤再放回轉盤上的影片，讓藏壽司決定增加現有AI系統功能。

業者表示，只要這套系統偵測到壽司盤抗菌上蓋出現可疑開闔時，位於埼玉及大阪的兩處總部就會響鈴。這兩處總部平時安排6到7人專責因應。

在總部監控螢幕上，可以顯示偵測到異常的分店、桌號及壽司盤編號。負責人員會配合該分店攝影機影像進行狀況確認，並以電話聯繫該分店負責人。

該分店工作人員可以立即將偵測到異常的壽司盤撤下，並詢問該桌客人進行確認。

日本各大餐飲店近期相繼發生因顧客「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）受害案例，讓各家業者紛紛提出食安對策。

例如拉麵店「一蘭」就不再提供茶杯自取、連鎖中華料理店「餃子的王將」改由店員提供醬料、連鎖咖哩店「CoCo壹番屋」多數分店已不再於桌上擺放醃菜及醬料等。

連鎖迴轉壽司店「壽司郎」目前只提供顧客所點餐點，過去在轉盤上可以看到五顏六色食材的景像已不復見。對於做出迷惑行為的消費者，原則上將從刑事及民事追究責任。

日本 AI 攝影

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