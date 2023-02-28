秘魯警方在保溫袋查獲木乃伊 外送員稱「精神女友」、但專家說出真相

祕魯警方日前在一個外送保溫袋內發現了估計有著600至800年歷史的木乃伊，該名外送員採訪時聲稱自己為這具木乃伊取了名字，還視為「精神女友」。（Getty Images）

CNN與BBC報導，秘魯警方日前在一個外送員的保溫袋內發現了一具估計有著600至800年歷史的木乃伊。儘管該名外送員把「她」視為「精神女友」，但專家認為，這具木乃伊其實是「成年男子」。

根據警方的說法，3名男子2月25日下午因在東南部城市普諾（Puno）一處荒廢公園喝酒而引起他們的注意。當警員搜查其中一名外送員時，意外在保溫袋內查獲了這具木乃伊化的遺體。

普諾地區的國家警察 發言人、資深幹員奧蒂嘉（Marco Antonio Ortega）告訴CNN，「一名26歲男子持有一個標著『Pedidos Ya』（拉丁美洲送餐App ）的外送袋，在裡面找到了一具木乃伊」，法新社則查明當事人叫貝爾梅霍（Julio Cesar Bermejo）。

從警方公布照片可見到，這具木乃伊像胎兒一樣捲縮在紅色外送袋內。貝爾梅霍接受採訪時聲稱，他把這具木乃伊命名為「胡安妮塔」（Juanita），並稱「就像我的精神女友」。他說，「在家裡，她就在我的房間，她跟我睡在一起，我照顧著她」。

貝爾梅霍還表示，他之所以把木乃伊放進外送袋，目的是向朋友們炫耀，又稱木乃伊是他的父親所有，但沒有具體說明他父親當初是怎麼取得的。