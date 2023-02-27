判若兩人…泰國毒販為躲警察 竟整成「帥氣南韓歐巴」

泰國一名毒販為逃避追緝，動過多次整型手術，使自己看起來像「南韓歐巴」。（取材自推特）

泰國 一名毒販為逃避追緝，動過多次整型手術，使自己看起來像「南韓 歐巴」，甚至還改成南韓姓名，但法網恢恢，最終仍被警方以臥底策略逮捕歸案。

曼谷郵報報導，泰國25歲毒販薩拉哈特（Sarahat Sawangjaeng）承認透過暗網用加密貨幣從歐洲訂購搖頭丸（MDMA）。警方在曼谷街頭追蹤搖頭丸銷售和分銷，循線鎖定薩拉哈特，目擊者形容薩拉哈特是一名「帥氣的南韓男子」。

由於薩拉哈特過去已被逮捕至少三次，曾因毆打罪被拘留，並被查獲攜帶毒品 ，但他設法逃離拘捕，並接受多次整型手術以躲避追緝。

警方尋找薩拉哈特下落近三個月，卻仍毫無進展，最後採取臥底策略，裝成客人向薩拉哈特購買毒品，才成功掌握他的行蹤，確定窩藏於曼谷一處公寓。

警方到場攻堅逮人時，發現薩拉哈特長相和以往已大不相同，變身皮膚白皙的「南韓歐巴」，連名字也改成南韓名「鄭志明」（Jimin Cheong），被逮後他表示，曾打算搬到南韓展開全新生活，因為「厭倦了泰國」。