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日本度蜜月淪落街頭 「未婚夫還裝沒事」 該悔婚嗎？

聯合新聞網╱即時報導
日本北海道小樽市。新華社
日本北海道小樽市。新華社

旅行可以考驗旅伴間的情感，一名網友提到2月時和未婚夫提前去北海道度蜜月，在逛街途中未婚夫卻突然發脾氣搞消失，她自己一人從白天等到晚上，回到飯店後不斷道歉對方仍不理睬她，隔天又像沒事一樣和她有說有笑，讓她不禁懷疑「一個會在國外丟包我的男人，我真的能跟他過一輩子嗎？」

原Po在《匿名公社》投稿，表示因未婚夫預計要換跑道，因此兩人提前去北海道度蜜月，在小樽逛商店街時，她因想買紀念品逛得比較久，未婚夫突然就生氣地跑走留下她一人，原Po認為自己人生地不熟、語言也不通，不敢亂走只好在大鐘下面等未婚夫回來，直到天黑對方還是沒有出現。

由於天色已晚又下著雪，原Po只能到處求助，「好險遇到一個台灣來的女生，她帶我出街道還幫我叫了計程車」，回飯店發現沒房卡又在大廳繼續等，連上WiFi後等到未婚夫回來，她只好一直道歉，對方也不理她，還說已經吃飽了要她自己想辦法解決。

隔天未婚夫又像沒發生事情一樣跟原Po有說有笑，「這讓我在後面5天都過得很害怕」，返回台灣後她也開始考慮兩人之間的未來，「突然在國外被丟包真的讓我很慌，眼看3月就要訂結了，現在反悔還來得及嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「這就是上天讓你分開的最好的機會」、「好好考慮清楚吧，往後還有一輩子要過」、「這次抱歉下次下跪」、「遇到這種生氣起來六親不認的傢伙真的要好好想想」、「在台灣語言可以通，國外人生地不熟，他也敢做出這種事，表示根本沒把你放在眼裡」、「這種對象真的不要，情緒不穩還沒責任感」、「可以放生了」。

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