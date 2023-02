「媽的多重宇宙」稱霸演員工會獎 潔米李寇提斯激吻楊紫瓊

潔美李寇蒂斯激動擁吻楊紫瓊。(直播影片截圖)

怪誕科幻喜劇片「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All At Once)持續主宰今年好萊塢 頒獎季,今天幾乎橫掃美國演員工會獎(Screen Actors Guild)電影 類獎項。

綜合法新和美聯社報導,「媽的多重宇宙」的楊紫瓊獲頒最佳女主角獎,關繼威拿下最佳男配角獎,潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)也在女配角獎項爆冷擊敗事前最被看好得獎的「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)女星安琪拉貝瑟(Angela Bassett)。

「媽的多重宇宙」拿下今年SAG的最佳整體演出大獎、最佳女主角、最佳男女配角。(路透)

「媽的多重宇宙」卡司之一的94歲老牌演員吳漢章(James Hong)成了今晚盛會最大亮點,他上台領取地位相當於「最佳影片獎」的最佳卡司獎時表示,好萊塢過去一度雇白人演員並以「用膠帶貼起眼角」來演出主要亞洲角色,因為當時的製作人以為「亞洲人不夠好,撐不起票房」。

他說:「如今看看我們。」這席話贏得現場熱烈掌聲。

「媽的多重宇宙」演員陣容以亞裔為多數,其他得獎者同樣提及了好萊塢在種族多元的問題。

楊紫瓊說:「這不光是我,也是獻給每一個外表跟我一樣的小女孩。」

而對關繼威來說,他在1984年上映的「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)之後,就因「苦無演出機會」而離開表演工作多年。他今天特別點出,他是這個獎項第一位亞裔得主。

「當我聽到結果,我馬上明白這一刻不再只屬於我一個人,而是屬於所有求變的人。」

潔美李寇蒂斯則提及最近討論度爆表的「星二代」(nepo baby)話題。星二代指的是業界權貴與巨星的子女,透過裙帶關係讓自己事業有較好的優勢。

潔美李寇蒂斯的父母分別是「逃獄驚魂」的湯尼寇蒂斯(Tony Curtis)以及「驚魂記」的珍娜李(Janet Leigh)。她今天上台時說:「我知道諸位看到我,心裡想著,『啊就星二代唄,她才會站在台上』。我明白。」

「可是事情的真相是我64歲了,而這實在太美好。」她高舉獎座,贏得在場人士滿堂彩。

潔米李寇提斯拿下演員工會獎電影類最佳女配角後十分激動,激吻身邊的楊紫瓊。

布蘭登費雪(Brendan Fraser)以「我的鯨魚老爸」(The Whale)獲頒最佳男主角獎;他是今晚在電影類別中,唯一不是以「媽的多重宇宙」得到演技獎的影星。