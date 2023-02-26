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環保？噁心？女子要求全家用這擦屁股 網友看了超崩潰

聯合新聞網／即時報導
女子在影片中分享自己家中廁所的家庭布，引發網友批評。(影片截圖)
女子在影片中分享自己家中廁所的家庭布，引發網友批評。(影片截圖)

現代社會越來越多人講求環保，一名女子就為了追求環保，盡可能讓家裡使用的一切東西都重複利用，不過這名女子就連上完廁所擦屁股用的衛生紙都要「環保」，選擇用布擦拭，讓網友看了全都暴走。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，這名女子艾利（Ali）常在TikTok分享自己環保愛地球的各種小妙招，但近期她分享家中廁所使用的「衛生紙」卻讓網友看了都說好噁心。

女子在分享的影片中拍攝自家廁所，並介紹自己家裡的「家庭布」（family cloth）。女子在影片中提到，這間廁所只有她跟丈夫會用，馬桶上方放著的籃子裡裝著很多家庭布。她在上完洗手間後，會先用坐浴盆沖洗，接著就拿起籃子裡的家庭布擦拭後，丟到旁邊的桶子裡。

女子表示，這些家庭布是用去年的聖誕睡衣的碎布做成的。所有的家庭布一定都會進洗衣機洗過才重複使用，她非常喜歡用家庭布擦拭的感覺，認為用起來更柔軟。她同時也在影片中提到，丈夫不喜歡用布擦拭的感覺，所以家裡還是有準備衛生紙。

雖然看似非常環保，但這樣的做法讓不少網友瞠目結舌。有網友就說：「永遠別想說服我這麼做」，另一名網友也極力阻止，表示這樣所有的細菌都跑到洗衣機裡，後來還會弄髒所有衣服。

@tiny_waste Replying to @caw0528 explaining family cloth #familycloth  #sustainablehome #lowwastelifestyle ♬ original sound - Tiny Waste

TikTok

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