兩隻袋鼠激鬥「衝撞帳篷」踩醒熟睡一家人 驚魂片曝光

在野外露營當心遭野生動物亂入。澳洲 一個露營區裡一家人正在帳篷裡睡覺,遭到兩隻為求偶爭鬥的袋鼠侵襲,帳篷裡的女子嚇得大聲尖叫。

網友在推特 上傳一段影片,在澳洲新南威爾斯州中北岸的一處露營度假勝地,兩隻成年公袋鼠在大打出手,兩隻袋鼠立直了身子用上肢和腿互相攻擊,從一個小斜坡上逐漸倒退向下移動。

到了下坡某處,牠們直接撞進一個帳篷,讓裡面正在熟睡的一家人頓時嚇醒,女主人發出一陣慘叫聲。闖禍的袋鼠還沒罷手,其中一隻已把另一隻壓制在地,繼續在帳篷外打的火熱。

IN-TENTS FIGHT: Two boxing kangaroos have crashed into a sleeping family's tent at Trial Bay Gaol Campground on NSW's Mid North Coast. It's believed the pair were fighting over a female #straya@nbnnews @9NewsSyd @9NewsAUS pic.twitter.com/SmKaXMcRs2