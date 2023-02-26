兩隻袋鼠激鬥「衝撞帳篷」踩醒熟睡一家人 驚魂片曝光

露營區一家人正在帳篷裡睡覺，遭到兩隻為求偶爭鬥的袋鼠侵襲。（取材自推特）

在野外露營當心遭野生動物亂入。澳洲 一個露營區裡一家人正在帳篷裡睡覺，遭到兩隻為求偶爭鬥的袋鼠侵襲，帳篷裡的女子嚇得大聲尖叫。

網友在推特 上傳一段影片，在澳洲新南威爾斯州中北岸的一處露營度假勝地，兩隻成年公袋鼠在大打出手，兩隻袋鼠立直了身子用上肢和腿互相攻擊，從一個小斜坡上逐漸倒退向下移動。

到了下坡某處，牠們直接撞進一個帳篷，讓裡面正在熟睡的一家人頓時嚇醒，女主人發出一陣慘叫聲。闖禍的袋鼠還沒罷手，其中一隻已把另一隻壓制在地，繼續在帳篷外打的火熱。

IN-TENTS FIGHT: Two boxing kangaroos have crashed into a sleeping family's tent at Trial Bay Gaol Campground on NSW's Mid North Coast. It's believed the pair were fighting over a female #straya@nbnnews @9NewsSyd @9NewsAUS pic.twitter.com/SmKaXMcRs2 — Olivia Grace-Curran (@livgracecurran) January 23, 2023

據悉這兩隻袋鼠是為了爭奪伴侶才會打架，有網友笑稱帳篷內的人講的是德語，生在澳洲的袋鼠應該聽不懂，還有人說這是澳洲的日常一點都不奇怪。

袋鼠到了交配時期，為了爭奪雌袋鼠，雄性之間展開劇烈的打鬥，以強勁有力的後足互相踢打，勝者就能獲得與母袋鼠的交配機會。