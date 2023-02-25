加州1越南餐廳快倒閉 她拍下老爸落寞身影後…生意暴漲

加州 一名女子不忍心看到父母經營的越南 餐廳生意冷清，拍下空無一人的店面與老爸落幕的身影後，上傳至Tiktok表示心疼，沒想到短短7秒的影片竟然爆紅，獲得逾100萬觀看次數，吸引大量網友上門光顧，原本門可羅雀的餐廳搖身變成顧客「大排長龍」的名店，令女子的父母萬分感動。

「商業內幕」（Business Insider）報導，加州聖塔羅莎（Santa Rosa）女子珍妮佛（Jennifer Le）18 日在Tiktok上傳影片，寫下「看到我的父母在他們的越南餐廳苦等顧客上門吃飯，我感到很難過。」原來是她父母經營的餐廳Lee's Noodle House因疫情 重創生意，因此收入拮据。影片中可見她的父親站在櫃台，落寞的望向門外，店裡雖有耶誕裝飾但卻十分冷清。

出乎珍妮佛意料的是，她的影片迅速在網路上爆紅，許多網友表示已查好餐廳位址，承諾會上門光顧；也有許多人按讚並留言，希望增加影片曝光度。珍妮佛後續也發布新影片，介紹店內的環境擺設與菜色，她表示，「過去6年我都在餐廳幫忙，但最近因大學學業離家，之後也會持續關心餐廳狀況。感謝大家對我們家餐廳的支持和喜愛，你們的留言讓我的父母都快看哭了。」

珍妮佛接受「ABC 7 News」採訪時指出，新冠疫情衝擊餐廳生意，「我爸總說生意很差令他備感壓力，我拍影片只是想幫他一點；原以為只有幾個人會注意到，沒想到竟然能爆紅。」近日用餐的顧客表示，餐廳現在「擠滿了人」，餐廳也發布公告表示，由於顧客人數爆增，候餐時間可能會拉長。

TikTok首頁以瀑布流「推播」形式呈現，演算法是以用戶使用興趣與習慣做內容推薦，讓素人擁有更多爆紅的機率。拉斯維加斯（Las Vegas）美食家基思（Keith Lee）近日在試吃一間快倒閉的餐廳後PO網大讚，結果也讓該餐廳「一炮而紅」，成為社群媒體時代下的受惠者。

越南餐廳快倒閉！她拍老爸「落寞身影」爆紅 瞬間變名店