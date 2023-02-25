我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

港名媛蔡天鳳頭、身仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

加州1越南餐廳快倒閉 她拍下老爸落寞身影後…生意暴漲

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 即時報導
珍妮佛拍下父親在經營的餐廳裡等待客人上門。（取材自tiktok@jennif3rle）
珍妮佛拍下父親在經營的餐廳裡等待客人上門。（取材自[email protected]

加州一名女子不忍心看到父母經營的越南餐廳生意冷清，拍下空無一人的店面與老爸落幕的身影後，上傳至Tiktok表示心疼，沒想到短短7秒的影片竟然爆紅，獲得逾100萬觀看次數，吸引大量網友上門光顧，原本門可羅雀的餐廳搖身變成顧客「大排長龍」的名店，令女子的父母萬分感動。

「商業內幕」（Business Insider）報導，加州聖塔羅莎（Santa Rosa）女子珍妮佛（Jennifer Le）18 日在Tiktok上傳影片，寫下「看到我的父母在他們的越南餐廳苦等顧客上門吃飯，我感到很難過。」原來是她父母經營的餐廳Lee's Noodle House因疫情重創生意，因此收入拮据。影片中可見她的父親站在櫃台，落寞的望向門外，店裡雖有耶誕裝飾但卻十分冷清。

出乎珍妮佛意料的是，她的影片迅速在網路上爆紅，許多網友表示已查好餐廳位址，承諾會上門光顧；也有許多人按讚並留言，希望增加影片曝光度。珍妮佛後續也發布新影片，介紹店內的環境擺設與菜色，她表示，「過去6年我都在餐廳幫忙，但最近因大學學業離家，之後也會持續關心餐廳狀況。感謝大家對我們家餐廳的支持和喜愛，你們的留言讓我的父母都快看哭了。」

珍妮佛接受「ABC 7 News」採訪時指出，新冠疫情衝擊餐廳生意，「我爸總說生意很差令他備感壓力，我拍影片只是想幫他一點；原以為只有幾個人會注意到，沒想到竟然能爆紅。」近日用餐的顧客表示，餐廳現在「擠滿了人」，餐廳也發布公告表示，由於顧客人數爆增，候餐時間可能會拉長。

TikTok首頁以瀑布流「推播」形式呈現，演算法是以用戶使用興趣與習慣做內容推薦，讓素人擁有更多爆紅的機率。拉斯維加斯（Las Vegas）美食家基思（Keith Lee）近日在試吃一間快倒閉的餐廳後PO網大讚，結果也讓該餐廳「一炮而紅」，成為社群媒體時代下的受惠者。

越南餐廳快倒閉！她拍老爸「落寞身影」爆紅　瞬間變名店

TVBS新聞網

珍妮佛分享她與父母親在餐廳工作的日常，以及她推薦的餐廳食物。（取材自tiktok...
珍妮佛分享她與父母親在餐廳工作的日常，以及她推薦的餐廳食物。（取材自[email protected]

越南 加州 疫情

上一則

「表情包」Hanni、「女武神」三吉彩花 同框GUCCI米蘭大秀

延伸閱讀

電動車增15倍 挑戰加州電網

電動車增15倍 挑戰加州電網
歐盟公務裝置禁TikTok 職員3.15前須卸載

歐盟公務裝置禁TikTok 職員3.15前須卸載
珍妮佛洛佩茲管班艾佛列克像媽媽管兒子 婚姻恐玩完？

珍妮佛洛佩茲管班艾佛列克像媽媽管兒子 婚姻恐玩完？
珍妮佛曬襲臀照 和小班仍甜如蜜

珍妮佛曬襲臀照 和小班仍甜如蜜

熱門新聞

馬雲最近到了澳洲拜訪他43年的親友，馬雲頭髮已斑白，全家笑容依舊。（取材自橙柿互動）

馬雲現身澳洲「走親戚」 他當年資助他讀大學、買婚房

2023-02-18 23:45
圖／ingimage

嘴硬絕不道歉的星座TOP5…第1名超不服輸：都是別人的錯

2023-02-20 13:41
全球最大每周工作四日的試驗計畫顯示，多數參與試驗的英國企業現在還不會重返每周五天工作制。（路透）

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

2023-02-21 08:06
兩位同名女性同一日在南韓出生，移民到美國後還被分到相同的社會安全號碼。圖為示意圖，非當事人。（取材自unsplash）

芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號

2023-02-18 21:21
林書豪罰球夢想家啦啦隊動作惹議。(取材自PLG官方影片截圖)

啦啦隊扭腰擺臀、打美女屁屁 干擾林書豪罰球動作惹議

2023-02-19 03:31
西安市張姓男子入住酒店時半夜打電話「買春（召妓）」，沒想到叫來的「小姐」竟是自己妻子。（取自網路）

酒店買春竟是妻子應召 怒夫一看正臉暴打… 2人糗大了

2023-02-24 12:45

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔