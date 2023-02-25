太巧…旅客空中心跳停止 機上竟有56名心臟病專家相助

一名旅客日前搭乘北歐航空（Scandinavian Airlines），在飛越北極時，心臟突然停止跳動，引發機內一片混亂。幸運的是，剛好有56名心臟病 專家在機上，使該旅客能即時得到幫助。

新聞網站「Vox news」報導，一名機師尼爾森（Henrik Nielsen），接受丹麥媒體「號外」（Ekstra Bladet）訪問時表示，該班機自瑞典 首都斯德哥爾摩起飛，預計飛往洛杉磯。當飛機飛越北極時，他收到空服員通知，一名旅客心臟驟停。他指出，這起事件發生在最糟糕的時機，當時至少要飛四個小時，才能抵達最近的機場。

當他為此心急如焚時，隨後收到好消息。空服員詢問機上是否有旅客可以幫忙後，竟然同時有56人挺身而出。原來有大批心臟病專家在機上，要前往洛杉磯出席醫療研討會。尼爾森指出，醫生們立刻跳出來幫忙，穩定旅客的狀態，並為機組人員說明發生的情況。

據報導，當班機降落在洛杉磯國際機場 後，由於該旅客狀況良好，因此護理人員在將他送醫前，先把他送到棕櫚泉（Palm Springs），出席他的40歲生日派對。尼爾森指出，他永遠不會忘記這個特殊的經驗，很高興這起事件能有個幸福的結局。

幸運！旅客空中「心跳停止」 機上誰是醫生？56人說我來

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