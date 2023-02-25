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被車撞傷頭…猛禽垂死獲救 認出救命恩人秒展翅擁抱

聯合新聞網／即時報導
一隻英氣的猛禽鳥類因不慎被車撞上造成頭部重傷，在志工細心照顧下牠很快便痊癒，後來這位志工休長假回到救援中心，這隻受傷的猛禽鳥類立刻認出救命恩人，當場來個溫馨碰頭蹭蹭暖哭了不少網友。 (取材自臉書)
一隻英氣的猛禽鳥類因不慎被車撞上造成頭部重傷，在志工細心照顧下牠很快便痊癒，後來這位志工休長假回到救援中心，這隻受傷的猛禽鳥類立刻認出救命恩人，當場來個溫馨碰頭蹭蹭暖哭了不少網友。 (取材自臉書)

萬物皆有靈。一隻英氣的猛禽鳥類因不慎被車撞上造成頭部重傷，所幸有好心人將牠撿起帶去附近的野生動物救援中心，在志工細心照顧下牠很快便痊癒，後來這位志工休長假回到救援中心，這隻受傷的猛禽鳥類立刻認出救命恩人，當場來個溫馨碰頭蹭蹭暖哭了不少網友。

密西西比州(Mississippi)一隻中大型猛禽類大鵰鴞(Great horned owl)因不慎被車撞上造成頭部嚴重受傷，被好心人撿到附近的野生動物救護中心「狂野之心救援中心(Wild at Heart Rescue)」，由一名男志工波傑基(Douglas Pojeky)負責照顧，並被命名為琪琪(Gigi)。琪琪不僅傷勢嚴重，全身還有不少寄生蟲因此同步引發肺部感染，一度命在旦夕，好在在波傑基與救援中心創辦人杜布伊森(Missy Dubuisson)的努力下，琪琪從鬼門關前撿回一命。

波傑基本身相當熱愛鳥類，甚至具有一點不科學的鳥語溝通能力，在照顧琪琪這段期間他們一人一鳥感情迅速升溫。確認琪琪的身體狀況穩定後，波傑基休了長假回家，直到他多日返回收容中心時，已經康復如初的琪琪見到救命恩人的出現，立刻開心的張開翅膀飛過去，當場給波傑基一個大大的擁抱，一人一鳥溫馨的碰頭蹭蹭，溫暖的畫面感動了救護中心眾人。

密西西比州

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