富士山山頂不屬於任何一縣？50年前判決給意外答案

富士山山頂地段並沒有被畫分歸屬在哪個縣。（圖片來源／ingimage）

富士山是日本 最具代表性的景點之一。在日文裡，「223」因為發音近似「富士山」，因此2月23日也被稱為「富士山之日」。不過，關於富士山，還有許多不為人所知的祕密與規範存在。

根據日本媒體「grape」報導，若是問「富士山位於日本哪個縣」時，有的人或許會回答「靜岡縣」，也有人可能會回答「山梨縣」。不過，根據日本最高法院在1974年判決結果，儘管山上的「富士山本宮淺間大社」屬於靜岡縣，但山頂部分的土地還尚未登記，所以並未明確畫分是哪一縣。而整座富士山內區域，則橫跨靜岡與山梨，因此答案應該是「靜岡縣與山梨縣」才對。

如今的富士山，已經被登錄為世界遺產 。不過，包括淺間大社，以及境內的湖泊、瀑布等25個景點，也都隨著富士山的登錄，一起被打包算進去。因此這些地方，也能夠被稱作是「世界遺產」。