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12星座「最黏人」排行榜…第1名很不獨立：朋友都要在身邊

聯合新聞網
圖／ingimage
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每個人的個性不同，有人喜歡成群結隊，做什麼事情都要有人陪，也有另一派的人是不怕孤獨，喜歡獨立做事的「獨狼型」，日本網站「占TV」列出了最「黏人」的12星座排行，來看一下你是哪一個吧！

第12名：射手座

身為熱愛自由的星座，不可能會想要被一群人束縛著，因為他總是追求「不在這裡」，並且像外星人一樣看著人群感到滿足。

第11名：雙子座

說變就變的雙子座，不可能留在一個群體中，因為喜歡的事情不斷在變化，但他們雖然很難留在同一個群體中，卻還是能靈活地在各群體中交流，他們對新的人和新的想法很感興趣。

第10名：牡羊座

牡羊座人最為理想的狀況就是有人跟在自己的後面，如果大家都支持他們的話，那就再好不過了。

第9名：金牛座

金牛座基本上是自給自足的，不太關心其他人的類型，但是，他們也會感到孤獨，因此會加入那些相似的群體。

第8名：摩羯座

摩羯座對群體不太感興趣，但是如果是社會因素必須，情況可能就會不一樣。

第7名：天蠍座

天蠍是只和非常少數、心腹之人組成類似秘密組織、群組的類型。

第6名：水瓶座

雖然水瓶座是一個徹底的個人主義者，但是他偶爾也喜歡與有相同品味和興趣的人聚會。

第5名：雙魚座

常常會出現「我想依賴人」的想法，而融入附近群體的類型，但有的時候也會想要逃脫。

第4名：處女座

他們喜歡身處於多數派，而不是在群體中，他們比任何人都清楚，自己不是一個孤獨的奮鬥者。

第3名：獅子座／我要變成領頭

容易孤獨的獅子座排名在第三位，然而，就獅子座而言，他們想要的不是成為群體內的一員，而是想要當群體中的領導者，事實上，獅子座是一個很好的領袖，他們也很會照顧別人，因此他們也會制定一些計畫，像是「這個周末一起出去玩」，或是「這周享受一個人的快樂」等等。

第2名：天秤座／想成群結隊不離不棄

熱愛社交的天秤座無法忍受孤獨的感覺，享受和不同年齡、不論男女、不同性格的人聚會，但是，天秤座也有良好的平衡感，他們不喜歡過於親密，會保持適度的距離感，盡可能以禮貌、文化的方式形成群體。

第1名：巨蟹座／就是想和朋友黏一起

巨蟹座富含著同理心，是那種總是想和朋友聯繫在一起的類型，並且會和家人一樣組成一個緊密的團體，在群體中，他們要嘛像母親一樣照顧人外，要嘛相反，希望處於孩子的位置並受到保護，無論哪種方式，在舒適群中依偎著是巨蟹座的幸福。

日本

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