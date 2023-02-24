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影／全智賢倫敦看秀 手機殼貼紙「祕密」讓當媽網友秒懂

世界新聞網／輯
全智賢手上拿著手機，意外曝光貼有神奇寶貝「妙蛙種子」的貼紙圖案。（取材自Instagram）
全智賢手上拿著手機，意外曝光貼有神奇寶貝「妙蛙種子」的貼紙圖案。（取材自Instagram）

南韓女演員全智賢日前前往英國倫敦參加時裝周，雖然久違亮相，但身為Burberry代言人的她，仍不減女神風範，出發當天就以一身Burberry經典長版風衣現身機場，瞬間成為所有鎂光燈焦點。不過從機場穿搭照可以發現，全智賢手上除了拿著Burberry經典格紋帽外，還拿著手機，更意外曝光了貼有神奇寶貝「妙蛙種子」的貼紙圖案，讓大家想著，原來女神也有這麼童趣的一面？

今年42歲的全智賢，其實育有2子，老大7歲，另一個則是5歲，因此手機上的貼紙，也不難猜想，是孩子執意要貼在手機上的一種「宣誓」，這讓不少媽媽們引起共鳴，紛紛表示：「我都懂！」

而秀場內，也曝光了全智賢與其他嘉賓的對話，表示自己是兩個孩子的媽，這使她的生活「非常忙」，真性情透露照顧孩子忙碌的心情，不過也看不出一絲疲憊厭煩，更讓大家紛紛稱讚，即使久違沒亮相，本身的狀態還是維持得非常好。

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