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法國洞穴出土 歐洲智人5萬4000年前就在用弓箭

中央社／即時報導
研究人員在法國南部一處洞穴發現細小的石尖，經分析比對後發現約在5萬4000年前，現代人已在歐洲開始使用弓箭。（取材自科學先端官網）
研究人員在法國南部一處洞穴發現細小的石尖，經分析比對後發現約在5萬4000年前，現代人已在歐洲開始使用弓箭。（取材自科學先端官網）

法國南部一處洞穴出土的證據顯示，大約在5萬4000年前，現代人已在歐洲開始使用弓箭，這比之前已知的時間提早許多。

中央社引述法新社報導，這項今天發表在「科學先端」（Science Advances）期刊上的研究報告，將歐洲使用弓箭的年代往前推了4萬多年。

根據記載，弓箭在非洲的使用大概可以追溯到約7萬年前。

但歐洲最早使用弓箭的證據是在歐洲北部的泥炭沼澤中發現，也就是在德國著名的史戴摩爾（Stellmoor），時間可追溯到1萬至1萬2000年前。

這項新研究發現來自法國南部俯瞰隆河（Rhone River）中部河谷的曼德林（Mandrin）岩棚。

曼德林洞穴（Grotte Mandrin）遺址是於1990年首次挖掘，其中有著層層疊疊的考古遺跡，可追溯到8萬多年前。

研究人員先前已記錄尼安德塔人（Neanderthals）與他們的現代「表親」智人，輪流居住在此洞穴中。

這個洞穴中有一處稱為E層，被認為有5萬4000年前的智人生活在此，此層交錯於許多尼安德塔人於穴中生活所留下的考古層之間。

研究人員對E層發現的燧石製品進行分析，發現這些製品比上下兩層中的箭頭與石刃更為精細。

細小的燧石石尖是關鍵，因為與弓箭技術相關的其他元素，像是木材、纖維、皮革、樹脂和筋腱容易腐爛，在歐洲舊石器時代遺址中很少能保存下來。

研究人員複製了洞穴裡發現的細小石尖，其中一些比1美分硬幣還小，然後用複製的弓將它們當成箭頭射向死去的動物。

艾克斯馬賽大學（Aix Marseille University）的梅茨（Laure Metz）表示，除了使用弓，他們無法將這種細小石尖擲向動物，因為它們太小、太輕，起不了什麼作用。他與土魯斯大學（University of Toulouse）的史利麥克（Ludovic Slimak）共同進行並執筆這項研究。

梅茨向法新社表示，他們不得不使用這種推動石尖的方法，要讓這些細小石尖起作用的唯一方法就是用弓。

研究人員將燧石尖上的裂痕與洞穴文物上的裂痕進行比對，證明這些細小石尖曾被用來作為箭頭。

梅茨表示:「很多裂痕，不是全部，都是因撞擊產生。而且這些撞擊來自石尖的末端。」

梅茨說，有證據顯示尼安德塔人與曾在此的智人很可能在某個時期相遇，儘管「我們不知道他們會面的性質，無論是愉快，還是不愉快的」。

梅茨說，穴居於曼德林的尼安德塔人持續使用傳統武器，像是刺入式或手擲長矛，並沒有發展出機械推動的武器。

研究人員說：「這兩個人種所掌握的傳統與技術因此大不相同，這說明現代人在向歐洲大陸擴張的過程中具有明顯的客觀技術優勢。」

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