從臥室到秀場 成人用品TENGA登上倫敦時裝周

RAY CHU與TENGA的系列，在倫敦時裝周登場。圖為以TENGA POCKT製作的連身洋裝。（圖：nonaduch提供）

從臥室到秀場，性健康品牌TENGA正式進軍時尚 圈。TENGA宣布與台灣新銳設計師RAY CHU合作，並正式在倫敦時裝周亮相。RAY CHU為台灣時尚圈耀眼的一顆新星，也多次登上海外舞台。

此季在倫敦時裝周展示的最新作「What's the T」，除了承襲過往作品特色，RAY CHU更以TENGA為材料、探索愉悅為靈感，推出與TENGA合作的系列作品。作品中強調無論性別認同、種族和階級，都可透過愛和快樂找到自由。

其中一件以TENGA POCKT製作的連身洋裝，更是秀上的壓軸作品，象徵著無論身在何處、任何時候都可以輕鬆享受性的愉悅。TENGA與RAY CHU希望透過此次合作，以藝術的方式探索愉悅感，讓人們通過愛和愉悅尋找自由，讓性融入日常生活，變得更大方。

RAY CHU與TENGA的系列，在倫敦時裝周登場。（圖：nonaduch提供）

TENGA的全球市場營銷經理Eddie Marklew表示：「我們很高興在時裝周如此重要的場合，與一個性感、具有顛覆性和創新性的品牌合作。尤其，時尚是表達個人態度最直接且重要的方式，而Ray Chu作品的剪裁和輪廓都是希望能夠展現自信。TENGA一直以來都相信性愛跟睡覺和吃飯一樣，是日常生活的一部分，因此對於性愛的態度應該自信而自然，所以希望透過與相同價值觀的跨界合作，進一步扭轉大家對於性的刻板印象。」

日本成人用品品牌TENGA，取自於日文漢字「典雅」的發音及意涵，創立於2005年。（取材自YouTube）

TENGA取自於日文漢字「典雅」的發音及意涵，以扭轉消費大眾對於性的刻板印象為理念，創立於2005年，展開成人用品設計。卓越的使用感及嶄新的設計獲得消費者支持，截至2022年銷售數量累積達1億2000萬個，平均每2.86秒就賣出一個商品，商品足跡遍及全球72個國家及地區。並於2012年起至2022年，13度獲得德國 「紅點設計大獎」殊榮。

TENGA同時也積極拓展衛生保健及醫療領域，持續以不同風貌實現企業核心理念。2016年成立一支新創團隊 TENGA Healthcare株式會社，網羅各學界、醫療、福利及教育 專家機構，投入性的治療研究，攜手泌尿科醫師發表學術研究，實現讓每個人都能享受性的目標，成為提供健康性生活的綜合型企業。