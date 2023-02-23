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食物鏈大逆轉…鱷魚悠游慘被大藍鷺光速生吞 吃到骨頭都不剩

聯合新聞網╱即時報導
(取自影片)
(取自影片)

鱷魚是不少人聞之色變的動物，但牠們有時也會讓食物鏈大逆轉。日前一段影片在網路上瘋傳，一隻大鳥經過湖面時盯上一隻鱷魚，接著以迅雷不及掩耳的速度將游過面前鱷魚大口吞下，震撼的場景連攝影師都看傻。

美國佛羅里達州一名野生動物攝影師吉里安(Shellie Gilliam)在阿波普卡湖(Apopka,Florida)拍到一段令人震驚的畫面，一隻大藍鷺(Great blue heron)在湖邊凝視著水面，像是在休息或是找尋可以吃的東西，結果一隻鱷魚從牠面前悠悠哉哉的游過去，沒想到大藍鷺立刻發動奇襲，以超快的速度張開大嘴將鱷魚一口吞下。

從吉里安拍攝的影片可以看到，大藍鷺用飛快的速度將鱷魚整隻夾起，以頭上腳下的姿勢被吞下肚，途中鱷魚不斷掙扎想要逃脫，但完全無法脫離大藍鷺巨大的血盆大口，最後牠花了25分鐘將這隻鱷魚整隻吃光光到一點殘骸都沒有，讓吉里安相當震驚。

大藍鷺是蒼鷺的一種，牠們的獵食方法相當特殊，會站在水裡等候獵物靠近，再以相當快速的速度用鳥喙戳穿獵物並將其一口吃下，但有時候牠們會誤判獵物的大小，所以經常發生被獵物噎死的尷尬慘況。

一隻大鳥經過湖面時盯上一隻鱷魚，接著以迅雷不及掩耳的速度將游過面前鱷魚大口吞下，...
一隻大鳥經過湖面時盯上一隻鱷魚，接著以迅雷不及掩耳的速度將游過面前鱷魚大口吞下，震撼的場景連攝影師都看傻。 (圖/取自影片)

攝影 佛羅里達州

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