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台灣驕傲 快艇衝浪女神陳美彤穩居世界第一 女兒也出色

記者劉肇育／即時報導
浪花母女檔Kimberly陳美彤（左）與Jocelyn陳宥蓁（右）。（圖：星予公關提供）
浪花母女檔Kimberly陳美彤（左）與Jocelyn陳宥蓁（右）。（圖：星予公關提供）

台灣快艇衝浪女神陳美彤在最新公佈的CWSA國際排名報告中，以總積分417.67，穩居Masters Women Surf組別世界第一，而女兒陳宥蓁雖然才15歲，也陸續在幾項國際大賽中表現出色，擠進Amateur Women Surf組別第8強，成為當中年紀最小的世界排名選手。

陳美彤非常以女兒為榮，她表示：「我覺得我是另類虎媽，因為我都帶頭不斷挑戰自我，他也跟著一起熱血，這就是所謂的『虎母無犬女』吧。」陳美彤將於5月18至22日前往日本參加世界滑水總會舉辦的WWA Wakesurf JAPAN OPEN 日本快艇衝浪公開賽，期待持續展現水上英姿。

陳美彤投入滑水運動將近十年，不僅榮獲國手榮譽及國際選手資格，還是專業健身教練及潛水員，滑水生涯全項目榮獲21金、21銀、10銅。自去年4月躍升Masters Women Surf組別世界第一後，一路保持領先，當中曾因代表台灣赴南韓比亞錦賽不幸染疫，大病一場解隔後隨即回水上參加CWSA亞洲賽，身體尚未恢復下僅奪銅牌，好在她在CWSA參賽資歷豐富表現穩定，年度總積分417.67，仍然超越第二名的俄羅斯選手和第三名的美國選手，持續保持Masters一姊地位。

陳宥蓁跟著媽媽熱血，11歲開始訓練比賽，母女約會不是逛街、喝下午茶，而是滑水、健身、潛水等運動，陳宥蓁不到5年已是浪頭上的亮眼新星美少女，在滑水領域斬獲10金、9銀、3銅，攻佔Amateur Women Surf組別世界排名第8強，展現初生之犢不畏虎的氣勢。

陳美彤不斷以自身為榜樣，在各個領域勇敢挑戰自我，不只在社群媒體上引起廣大迴響，受影響最深的就是周邊親友與孩子。她在臉書「Kimberly的熱血人生」上分享自己的親子教養觀：「時代不同了，想要拉近親子距離，身為父母不能只是在食衣住行上照顧和滿足他們，更要努力充實自己，並且保有活力，成為孩子身心靈各方面生活的啟發者與領頭羊。」

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