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韋伯望遠鏡探測到古代「宇宙破壞者」星系存在證據 顛覆當前理論

編譯周辰陽／即時報導
韋伯太空望遠鏡探測到似乎是6個巨大古代星系的天體，可能顛覆當前的宇宙學理論，讓天文學家稱之為「宇宙破壞者」。(美聯社)
韋伯太空望遠鏡探測到似乎是6個巨大古代星系的天體，可能顛覆當前的宇宙學理論，讓天文學家稱之為「宇宙破壞者」。(美聯社)

衛報與CNN報導，美國太空總署的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）探測到似乎是6個巨大古星系的天體。因為這些天體的存在可能顛覆當前的宇宙學（Cosmology）理論，讓天文學家稱之為「宇宙破壞者」（Universe Breakers）。

根據報導，《自然》（Nature）期刊22日刊登的一分新研究指出，天文學家運用韋伯太空望遠鏡發現的6個巨大星系出現於創造宇宙的「大霹靂」（Big Bang）後5億至7億年之間，即可追溯至宇宙只有當前年齡3%的時代，徹底顛覆了有關星系起源的既有理論。

論文共同作者、賓夕法尼亞州立大學（Penn State University）天文學與天體物理學助理教授萊賈（Joel Leja）在聲明指出，「這些天體比任何人的預期都要更龐大，我們只預期在這個時間點找到微型、年輕的嬰兒星系（baby galaxies）。但是，在之前理解為宇宙黎明的地方，我們發現了和自己一樣成熟的星系」。

韋伯太空望遠鏡用人類肉眼不可見的紅外線光觀察宇宙，有能力探測古代恆星與星系發出的微弱光線。藉由凝視遙遠宇宙，韋伯太空望遠鏡基本上能夠望見追溯至長達約135億年前的時期，而科學家確定的宇宙年齡則為約137億年。

萊賈表示，這項發現顯示巨大星系的形成始於宇宙歷史的極早時期，顛覆了許多天文學者所曾認為的科學定論（settled sience），「我們一直非正式稱呼這些天體是『宇宙破壞者』。到目前為止，他們一直名副其實」。

報導指出，當前的理論認為，星系起源於恆星跟星塵組成的小型雲團，隨著時間推遲而增長。但此次發現的星系如此巨大，以至跟代表了宇宙早期星系的99%模型相抵觸，意味著科學家需要重新思考星系如何形成與演化。

萊賈說，「我們頭一次研究了非常早期的宇宙，不曉得我們會找到什麼。事實證明，我們發現了一些太出乎意料的東西，實際上為科學帶來了問題，對早期星系形成的全貌提出了懷疑」。

韋伯太空望遠鏡

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