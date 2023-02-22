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10歲開公司 11歲女童直播帶貨「月入13萬」準備退休

聯合新聞網／即時報導
11歲的琵希小小年紀就有自己的工司，而且已經打算「提早退休」。（取材自Instagram）
11歲的琵希小小年紀就有自己的工司，而且已經打算「提早退休」。（取材自Instagram）

澳洲一名11歲女童，年紀輕輕就靠著賣玩具月入逾13萬美元，小小年紀就已經成為企業家，還能「提早退休」。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名11歲的女童叫做琵希（Pixie Curtis），她的媽媽是一名資深公關，從小就替琵希建立個人形象與品牌。媽媽在琵希還是小寶寶時就開始為她規畫未來，以她的名字創立髮飾品牌「Pixie’s Bows」，也因此琵希在很小的時候就在耳濡目染之下學習創業。

琵希在10歲那年創立了自己的玩具公司「Pixie's Fidgets」，雖然年紀很小，她卻能負責行銷，還懂得直播帶貨，甚至在開業短短48小時內將商品銷售一空。琵希創業的第一個月營業額就高達10萬美金，據傳每個月的月收入更多達13萬3000美金，讓眾人跌破眼鏡。

影音來源：India Today Youtube

身為小小富豪的她，在11歲這年準備提早退休。琵希的媽媽蘿克希（Roxy）受訪時表示，琵希快要升上中學，因此需要花更多心力在學業上。她在和老公及琵希討論後，希望能讓琵希暫時放下工作，專心唸書。

月薪高到令人咋舌的琵希平常過著非常豪奢的生活，不只住在雪梨的豪宅裡，媽媽還曾送她價值27萬美金（約823萬台幣）的賓士當生日禮物。不過這樣的生活模式引發不少爭議，有人認為孩子這麼小就開始用精品、學化妝對她有不良影響，但也有網友認為他們是自己經營生意賺錢，要怎麼花錢與網友無關。

退休 澳洲

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