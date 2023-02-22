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美Z世代文化 iPhone藍色泡泡圈粉 Android綠色泡泡被嫌

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果iPhone牢牢抓住Z世代的心。該公司執行長庫克很清楚iOS的排他性也是一個賣點。（路透）
蘋果iPhone牢牢抓住Z世代的心。該公司執行長庫克很清楚iOS的排他性也是一個賣點。（路透）

金融時報報導，蘋果（Apple）在美國Z世代的勢力龐大，年輕消費者甚至擔心沒拿iPhone會遭到社交排擠，這使得蘋果在市場停滯時仍能不斷獲利。

廣告技術數據平台Attain的資料顯示，在美國，iPhone用戶的Z世代占比高達34%，相較於三星的10%。此一現象有助解釋iPhone在實際手機使用的整體市占率，根據Counterpoint資料，為什麼能從2019年的35%擴大到50%。

Z世代協助造就蘋果覇業，就算不景氣，也能持續擴大獲利。對於美國較年長世代，谷歌Android裝置和蘋果iOS裝置的用戶人數差不多，但蘋果牢牢掌握住年輕消費者，有利於其他產品的銷售。

瑞士信貸分析師Shannon Cross指出，iPhone用戶很可能進一步購買MacBook筆電、Apple Watch智慧表和AirPod耳機，以確保裝置之間的順暢連結，「蘋果生態創造出競爭很難跨越的護城河，隨時間推移，市占會持續擴大」。

拿Android手機參與群聊時，最容易遭遇被要求換成iPhone手機的社交壓力：Android裝置的簡訊不能進入iPhone的iMessage封閉系統，群聊裡一有Android用戶，iMessage會立刻轉變為SMS格式，這時，原本顯示的藍色泡泡對話框立馬變綠以提醒格式改變，而iPhone用戶傳送的影片或照片常常會因此變小，也較易出錯。由於故障太煩人，以致於Android經常被排斥於蘋果用戶的群聊之外。

當TikTok流行起「他可以打10分，但是⋯⋯」的問題時，甚至有年輕女子表示，一旦發現男性對象拿的是Android手機，她給他的評分可能立刻從滿分10分降到低於5分。還有人說，「手機訊息如果是綠色泡泡，我根本不回覆」。

蘋果很清楚iMessage的排他性是一個賣點，促使消費者鎖定使用其裝置，並不樂意開放給Android。有人曾向蘋果執行長庫克抱怨，iOS和Android之間的「藍綠溝通問題」，使他與母親互傳簡訊時很沮喪，庫克笑著說：「買支iPhone給你媽媽吧。」

蘋果 iPhone Android

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