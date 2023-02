澳洲小鎮下起「魚雨」 當地人驚喊「上帝的祝福」

根據《ABC NEWS》報導,位在澳洲 內陸的拉賈馬努(Lajamanu)小鎮,上周竟然下起一陣怪雨,許多條小魚跟雨水同時從天而降,落地後甚至活蹦亂跳,讓當地居民相當傻眼。

當地議員安德魯約翰遜日南卡(Andrew Johnson Japanangka)回憶道,當時他們看到一場風暴 朝社區襲來,原以為只是下一場雨,「但雨才剛下,就看到魚也掉下來了」。其中有些亮片鱸魚(spangled perch)的體型至少和兩根手指一樣大,散落在鎮上的屋頂、水坑,卻依然活蹦亂跳,小孩們見狀興奮的把魚撿到罐子裡。議員難掩驚訝表示「我認為這是上帝的祝福」。

Lajamanu residents say they were stunned to see fish fall from the sky over the weekend. 🐟🐟https://t.co/Dkd0ZPtK7g