雙倍好運…財運大躍進的生肖TOP5 第1名財氣超強

不管何時，大家都希望自己能有好的財運。（路透）

不管何時，大家都希望自己能有好的財運，命理專家艾菲爾老師整理出農曆正月過後，在農曆二月(2/20)開始，有5個生肖財運有機會大躍進，不僅正財好，連買彩券都有機會中大獎，艾菲爾也指出，因為今年會潤農曆二月，所以好財運也會延續雙倍，一直延續到節氣「穀雨」4月20日前後。

第五名：生肖羊

農曆二月一日（2/20）開始，生肖羊的財運運勢不錯，如果你有一些早就在心裡計畫已久的小項目想要同步進行，可以試試看，因為在此時此刻，你的改變，都如同為你的財庫種下一顆財樹，有機會在未來漸漸茁壯。

如果這個項目需要認證、或是專業的證照，那請你務必開始著手去考，這段時間只要是為了未來富足所做的準備與付出，都將出現讓你感到開心的回報。想到就去做吧，只有動手做改變、動腳往前行，更美好的未來在等著你。

第四名：生肖鼠

農曆二月一日（2/20）開始，生肖鼠的財運運勢不錯，偏財旺，將會有額外的收入。想投資 的你，正月之後是一個不錯的機會，無論是股票 或外幣，都有機會找到進場的好時機。

而你也容易在交際應酬時遇到貴人，對方可能是長輩，也可能是你的客戶，對你很有信心，讓你在職場上的地位大幅提升。此時是你賺錢的最佳時機，建議你遇到好的標的，做好風險評估，就別太猶豫。

第三名：生肖馬

農曆二月一日（2/20）開始，生肖馬的財運會明顯上升不少，或許在過去一段時間你會感受到捉襟見肘的窘境，但農曆二月起，你可以很明顯的感受到荷包越來越豐厚！身邊的人都很羨慕你的財運跟財務發展。

而有考慮換工作、或調職、轉職的人，可以在此時轉換跑道，你很容易就能受到公司的重用，並能為自己爭取到令你滿意的薪資。特別是上班族，只要做好自己該做的工作，那麼領導上司在這個期間重用你的機會將大大增加，記得好好表現！

第二名：生肖猴

農曆二月一日（2/20）開始，生肖猴的財運可望翻紅，無論在你的正職或是兼職工作上，你都可以拿出實力，並且把每件事務都進行的十分順利。也由於你的表現極佳，因此薪資的部分會有所翻漲。也可抽空去買張彩券，相信你的中獎機會比別人高出許多。

尤其是做業務性質的人，這是個大好的機會，不排除你會獨自去開發客戶、尋找更多的合作、以及簽約契機。有些該花的錢，投資在自己身上、或提升賺錢工具、設備這方面的資本資出，就不要過度節省了，畢盡這是可以加強你的賺錢效率的必要開銷。

第一名：生肖豬

農曆二月一日（2/20）開始，生肖豬的運勢會大大提升、財運大爆發。你的賺錢能力增強很多，記得好好的在工作上努力，把握新年後的這波財氣，做業務的人只要客戶上門，都會願意跟你簽約，而創業的人更是門庭若市、口碑極好，白領族因為上一年的努力打拼，因此平時的獎金豐盛。

平時就節儉的你，在這個進財的高光時刻，就別再對自己過度苛薄了，有些早就需要更新添購的工作設備，如電腦、商務車、數據流量、滑鼠、鍵盤、智能手機 ，盤算一下都可以陸續添購更新，讓你做起事來能趕到更順手、效率更提升，進財速度也更快～讓你在農曆二月起，口袋滿滿丶容光煥發，走起路來都更加的有自信。