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今天「龍抬頭」 一招引龍錢學起來…財運大爆發

記者陳宏睿／即時報導
二月初二有剃頭開運的習俗。（本報檔案照）
二月初二有剃頭開運的習俗。（本報檔案照）

今天是2月21日，農曆為二月初二，按照習俗此日為「龍抬頭」，命理師楊登嵙解釋，過去中國以農立國，而龍是吉祥之物、和風化雨的主宰，而農曆二月初二是處於「雨水」、「驚蟄」、「春分」節氣之間，所以是龍欲升天的日子，今天有對龍祈求的活動，祈求一年豐收、平安。

命理師楊登嵙說，今天「龍抬頭」按照過去習俗，也有會一些開運的方式，以下就是分述今天的8種開運習俗：

一、剃龍頭：農曆二月初二借龍王之喜氣幫小孩剃頭，為剃舊迎新「剃喜頭」，用龍抬頭吉時（2023年是午時是上午11點至下午1點，戌時是晚上7點至9點）剃頭，讓小孩剃完頭後能出人頭地；大人當日吉時剃頭，能剃出好運。

二、引龍錢：今年「財帛星」在南，準備空水瓶，瓶內放置268元銅板，到家或公司附近銀行的飲水機裝水，裝滿水瓶，將水一路細灑回到家或公司，意為龍循水跡引至家或公司；然後將剩餘的水加入家或公司水龍頭的水，裝滿該瓶，代表發財龍水，能將大量財水吸引進來，然後放在大門客廳內斜對角，藏風聚氣的「聚財位」，放49天，財氣就能像龍一飛沖天，財運旺旺來。

三、吃豬頭肉：龍抬頭之日吃豬頭肉有「挑龍頭」的象徵，所以吃豬頭肉能一發驚人。

四、吃麵條：麵條一根一根，很像龍鬚，龍抬頭日吃麵條象徵扶龍鬚能長命百歲。

五、吃水餃：水餃包起來後很像耳朵，龍抬頭日吃水餃，稱為吃龍耳，能耳聽八方，招來八方貴人。

六、吃米飯：米飯一粒一粒，種子象徵龍子，龍抬頭日吃米飯可以生龍子，小孩在當日吃米飯能出狀元。

七、吃春餅：春餅一片一片，很像龍的麟片，因此吃春餅就好似吃龍麟，吃完後象徵有強大磁場護體，讓身體健康，保佑平安。

八、吃點心：在這一天要吃「迎富貴果子」，就是吃一些點心類食品，例如，帶殼龍眼，代表「破繭而出」，突破萬難，邁向成功好運來；花生意含「好事發生」，而開心果則是有開心愉快的意思。

今年是農曆二月初二，命理師楊登嵙傳授在今天招來財運的方式。圖／本報資料照
今年是農曆二月初二，命理師楊登嵙傳授在今天招來財運的方式。圖／本報資料照

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