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馬桶放陽台奇葩裝潢 上廁所被看光 網笑：通風又沒屎味

聯合新聞網／即時報導
有一名網友分享，將馬桶及洗手台就蓋在陽台上。（取材自臉書）
有一名網友分享，將馬桶及洗手台就蓋在陽台上。（取材自臉書）

租屋族有時因為預算限制，不得不接受一些讓人難以接受的室內裝潢設計。日前有一名網友分享一間詭異裝潢，驚見屋主將馬桶及洗手台設在陽台上，在完全無任何遮蔽物的情況下上廁所，實在讓人非常害羞！

有一名網友在臉書粉絲專頁「奇葩裝潢分享中心」上貼出一張照片，照片中可見到一間格局很奇特的浴室，將馬桶及洗手台就蓋在陽台上，而沒有任何窗戶或遮簾物，鄰居可直接目擊上廁所或洗澡的狀況，這樣的「露天廁所」令人匪夷所思。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「厲害了這個」、「很透氣，來自大自然的感覺」、「採光好、空氣流通」、「冬天好冷，脫褲子很掙扎」、「好通透，通風好，不過下雨天可能有點麻煩」、「我好像看到蓮蓬頭，所以洗澡也是在這裡」、、「其實還有圍牆，隱密性很高」、「再種幾棵樹，就有叢林風的感覺了」。

網友也歪樓，開玩笑地說「不能只有我聞得到，大家共享」、「峇里島風啊！峇里島也很多villa的浴室是露天的」、「很好也，通風又沒屎味，接近大自然，棒棒的」、「這是鍛鍊心性的好地方，能夠泰然處之就能往前一大步」、「曬衣服曬到一半，可以直接上廁所，也是挺方便的」。

不過，也有不少網友傻眼直呼「這種邊上，要邊播放梁靜茹的勇氣吧！」、「大便到一半被蚊子叮被雨淋」、「這設計是在懲罰鄰居吧」、「有這樣的鄰居也真可憐」、「邊大便邊看對面鄰居在幹嘛」、「有考慮過鄰居的感受嗎？」、「自己不尷尬，那尷尬的就是別人了」。

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