影／太餓了…哈士奇溜進廚房點燃瓦斯 還會加熱披薩

哈士奇想偷吃披薩，在探尋過程竟誤觸點燃瓦斯爐。（取材自reddit）

家裡有小孩和寵物的都要特別留意家電安全！一隻哈士奇可能是被披薩的味道吸引到廚房，在探尋過程竟誤觸點燃瓦斯爐，最後做賊心虛地逃離現場。

網友在reddit分享一段影片，一戶人家把一盒披薩擺在瓦斯爐上，客廳廚房顯然沒人在，一隻哈士奇被氣味吸引過來，牠立起身體想要偷吃，在攀爬過程誤觸瓦斯開關，頓時將瓦斯爐點起火。

火被點燃後，哈士奇還扒在握把上盯著瓦斯爐看了好一會兒，接著突然回神發現大事不妙了，趕緊逃離廚房。在即將離開前還不時回頭看著已經冒出白煙的披薩盒，彷彿知道自己闖禍了。

影片並沒有拍到最後是否有出事，網友表示：「二哈又是你！」、「可能這不是意外，牠只是想加熱披薩」、「哈士奇有可能自己操作滅火器嗎」、「狗：我什麼都不知道（溜）」、「原來是哈士奇阿，那就不意外了」。

狗狗點燃瓦斯爐的新聞時有所見，先前在美國有一隻狗狗因為肚子餓跑到廚房找東西吃，不慎按到瓦斯爐上的觸碰開關，上面還有裝著剩餘食物的鍋子，最後鍋子被燒到爆炸引發火災，幸好最後狗狗被消防隊平安救出，但房子嚴重損毀。