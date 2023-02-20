影／3.6米巨鯊逼近 忠犬跳海纏鬥3分鐘一度滅頂 竟贏了

一隻狗狗發現海岸邊有鯊魚，竟然跳下去主動跟鯊魚戰鬥。 (取材自Instagram)

狗狗永遠都是人類最好的朋友。最近一段影片在網路上瘋傳，一隻狗狗發現海岸邊有鯊魚，竟然跳下去主動跟鯊魚戰鬥，跳下海中還一度滅頂，驚悚的畫面看傻不少網友。

綜合外媒報導，巴哈馬一間旅遊業者「埃克蘇馬水上運動公司(Exuma Water Sports)」經常會提供不少遊客私人島嶼的遊玩行程，日前有一群旅客搭船經過該地區的私人島嶼時，見到一隻長約12英尺(約3.66米)的巨大雙髻鯊正在靠近島嶼岸邊，此時島嶼的沙灘上站著一隻狗狗，狗狗看到鯊魚越來越靠近岸邊顯著相當警戒。

過沒多久，狗狗突然跳下海追趕鯊魚，就這樣在沙灘邊的海水裏面纏鬥2至3分鐘，英勇的狗狗就這樣把雙髻鯊趕跑，觀光 船上30多名遊客目擊家犬與鯊魚的纏鬥現場都相當驚訝，紛紛獻上鼓掌給這隻英勇狗狗。

埃克蘇瑪水上運動公司經理萊特伯恩(Rebecca Lightbourn)表示，這隻狗是私人島嶼島主所飼養的，名叫魯佛斯(Rufus)，牠警覺性相當高，只要看到有觀光船經過家門口都會準時出現，甚至會一邊吠叫一邊沿著海岸線追逐船隻，只是沒想到牠竟然會直接跟靠近沙灘的鯊魚戰鬥。

萊特伯恩說，當時船上遊客目擊魯佛斯竟然跳下水跟鯊魚直球對決都嚇壞了，許多人都很擔心狗狗的安全，還有很多人不斷對狗狗叫喚著要牠趕快上岸，不然以體型來說狗狗是很有可能成為鯊魚大餐的，還好擊退鯊魚後狗狗的身體健康依然相當良好，事發後幾天也有另一團觀光客再次見到狗狗。