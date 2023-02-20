我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／土耳其震出300公里大裂縫 幾乎等於台灣總長

紐時：拜登閃電訪問基輔 與普亭對抗白熱化

影／3.6米巨鯊逼近 忠犬跳海纏鬥3分鐘一度滅頂 竟贏了

聯合新聞網／即時報導
一隻狗狗發現海岸邊有鯊魚，竟然跳下去主動跟鯊魚戰鬥。 (取材自Instagram)
一隻狗狗發現海岸邊有鯊魚，竟然跳下去主動跟鯊魚戰鬥。 (取材自Instagram)

狗狗永遠都是人類最好的朋友。最近一段影片在網路上瘋傳，一隻狗狗發現海岸邊有鯊魚，竟然跳下去主動跟鯊魚戰鬥，跳下海中還一度滅頂，驚悚的畫面看傻不少網友。

綜合外媒報導，巴哈馬一間旅遊業者「埃克蘇馬水上運動公司(Exuma Water Sports)」經常會提供不少遊客私人島嶼的遊玩行程，日前有一群旅客搭船經過該地區的私人島嶼時，見到一隻長約12英尺(約3.66米)的巨大雙髻鯊正在靠近島嶼岸邊，此時島嶼的沙灘上站著一隻狗狗，狗狗看到鯊魚越來越靠近岸邊顯著相當警戒。

過沒多久，狗狗突然跳下海追趕鯊魚，就這樣在沙灘邊的海水裏面纏鬥2至3分鐘，英勇的狗狗就這樣把雙髻鯊趕跑，觀光船上30多名遊客目擊家犬與鯊魚的纏鬥現場都相當驚訝，紛紛獻上鼓掌給這隻英勇狗狗。

埃克蘇瑪水上運動公司經理萊特伯恩(Rebecca Lightbourn)表示，這隻狗是私人島嶼島主所飼養的，名叫魯佛斯(Rufus)，牠警覺性相當高，只要看到有觀光船經過家門口都會準時出現，甚至會一邊吠叫一邊沿著海岸線追逐船隻，只是沒想到牠竟然會直接跟靠近沙灘的鯊魚戰鬥。

萊特伯恩說，當時船上遊客目擊魯佛斯竟然跳下水跟鯊魚直球對決都嚇壞了，許多人都很擔心狗狗的安全，還有很多人不斷對狗狗叫喚著要牠趕快上岸，不然以體型來說狗狗是很有可能成為鯊魚大餐的，還好擊退鯊魚後狗狗的身體健康依然相當良好，事發後幾天也有另一團觀光客再次見到狗狗。

觀光

上一則

啦啦隊女神「照片與本人不同」遭海關攔查後真相曝光

延伸閱讀

「紅色沙灘」曝光 漢光登陸演習擬移北台灣

「紅色沙灘」曝光 漢光登陸演習擬移北台灣
新聞眼／大選前漢光北移 加溫「抗中保台」

新聞眼／大選前漢光北移 加溫「抗中保台」
台灣北部新「紅色沙灘」曝光 漢光兩棲登陸預習3月實施

台灣北部新「紅色沙灘」曝光 漢光兩棲登陸預習3月實施
新州北野林市可向州府追討2100萬沙灘整修費

新州北野林市可向州府追討2100萬沙灘整修費

熱門新聞

店員聚在廁所門口前，聽見廁所內有女子不斷呻吟，伴隨著規律的撞擊聲。（截圖自Tiktok@／roybling209）

連鎖餐廳廁所活春宮 女忘情呻吟 網：捲餅令人發情？

2023-02-16 01:40
馬雲最近到了澳洲拜訪他43年的親友，馬雲頭髮已斑白，全家笑容依舊。（取材自橙柿互動）

馬雲現身澳洲「走親戚」 他當年資助他讀大學、買婚房

2023-02-18 23:45

影／天花板探蛇尾？他奮力一捅「瞬間巨大化暴增3倍」

2023-02-14 03:10
兩位同名女性同一日在南韓出生，移民到美國後還被分到相同的社會安全號碼。圖為示意圖，非當事人。（取材自unsplash）

芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號

2023-02-18 21:21
女兒在看到自己的禮物後，竟露出相當氣憤且不屑的表情。(翻攝自TikTok)

媽送「特斯拉＋1600元現金」慶生 16歲女怒：不是賓士

2023-02-12 20:07
林書豪罰球夢想家啦啦隊動作惹議。(取材自PLG官方影片截圖)

啦啦隊扭腰擺臀、打美女屁屁 干擾林書豪罰球動作惹議

2023-02-19 03:31

超人氣

更多 >
瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳

瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲